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Tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Jandarma, İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon yaptı. Operasyonda dört kişi gözaltına alınırken yasa dışı kazılarla elde edilen 138 eser kurtarıldı.

Tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Jandarma ekipleri, eser kaçakçılarına göz açtırmıyor. 

Yozgat ve civarında kaçak kazılarla elde edilen tarihi eserlerin İstanbul'da piyasa sürüleceği bilgisi alındı. Güvenlik güçleri, bu istihbarat üzerine operasyon yaptı.

Uzun süre takip edilen şüpheli araç, Şile-Pendik karayolu üzerinde bir akaryakıt istasyonunda durduruldu.

Araçta arama yapıldı. Bagaj bölümünde 138 parça tarihi eser ele geçirildi. Eserler arasında erkek ve kadın baş objeleri, hayvan ve insan figürleri, çeşitli boy ve ebatlarda kandiller, heykelcikler ve kaideler yer aldı.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.  

Tarihi eserler, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'ne teslim edildi.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #tarihi eser #operasyon #jandarma #istanbul
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