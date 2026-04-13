Tarihi eser operasyonu: 136 parça eserle yakalanan 2 kişi gözaltında

Düzce’de jandarmanın düzenlediği operasyonda 136 parça tarihi eser ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yazıpınar Mahallesi'nde tarihi eser olduğu değerlendirilen çeşitli objeleri satmak için müşteri arandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Jandarma ekiplerince mahallede yapılan operasyonda Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 119 sikke, 13 yüzük, 2 haç, 1 heykel ve 1 çömlek ele geçirildi.

Olayla ilgili R.G. (35) ve Ş.T. (64) gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

