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Tarihi eser operasyonu

İstanbul'da tarihi eser operasyonu yapıldı. Operasyonda Anadolu'dan Avrupa'ya kaçırılmak istenen toplam 237 parça tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Tarihi eser operasyonu

2 bin yıllık bronz döküm gladyatör miğferi, Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait onlarca tarihi eser...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bakırköy, Fatih ve Şişli'de tarihi eser operasyonu yaptı. 

5 şüphelinin gözaltına alındığı operaysonda Anadoludan Avrupaya kaçırılmak üzere İstanbul'da bekletilen toplam 237 parça eser ele geçirildi. 

Arkeologlar eşliğinde yapılan incelemede, ele geçirilenlerin Antik Yunan, Roma, Memlük, Sefevi, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait önemli eserler olduğu tespit edildi.

O eserler arasında Selçuklu döneminden havan ve tokmağı, kapı kilitleri, yüzük, Osmanlı dönemine ait aşure kabı, Roma dönemine ait gladyatör miğferi, Memluk dönemine ait 14 kazan, alem başı ve Safevi dönemine ait miğfer, kalkanlar ile çeşitili dönemlere ait sikkeler yer alıyor.

Ele geçirilen tarihi eserler, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Türk İslam Eserleri Müzesi ve Topkapı Sarayı Müzesi'ne teslim edilecek. 

Öte yandan emniyet sorguları tamamlanan 5 şüphelinin de adliyeye sevk edildiği belirtildi. 

Etiketler; #istanbul #tarihi eser #operasyon
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