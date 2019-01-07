banner1002
Sağlık raporlarında yeni dönem
Sağlık raporlarında yeni dönem
İyi Partiden
İyi Partiden "Siyasi Ahlak Kanunu Teklifi"
Naksan Holding yöneticileri hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
Naksan Holding yöneticileri hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
Samsun açıklarında gemi battı
Samsun açıklarında gemi battı

Tarihi eserleri internetten satışa çıkarınca yakalandı

Amasya'da, tarihi eser niteliğindeki Osmanlı dönemine ait olduğu düşünülen 4 kılıç, çok sayıda yüzük ile değişik dönemlere ait sikkeleri internetten satışa çıkaran kişi gözaltına alındı.

Tarihi eserleri internetten satışa çıkarınca yakalandı

Alınan bilgiye göre, Amasya'da yaşayan M.K, tarihi eser niteliğindeki, Osmanlı dönemine ait olduğu düşünülen 4 kılıç, çok sayıda yüzük ile değişik dönemlere ait sikkeleri internet üzerinden satışa çıkardı.

Polis ekipleri, internetteki ilandan yola çıkarak çalışma başlattı.

Yapılan operasyonda, M.K'nin evinde Osmanlı dönemine ait olduğu düşünülen 4 kılıç, 117 yüzük, değişik dönemlere ait 21 sikke, 36 metal obje ve bir cami alemi ele geçirildi.

Ele geçirilen eserler, Amasya Müzesi'ne teslim edilirken, M.K. gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #amasya
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.