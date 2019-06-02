Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan tarihi Kargıhan Kervansarayı'ndan görüntüler gelecek şimdi ekranlarınıza. Kervansaray; kaderine terk edilmiş durumda. Anadolu Selçuklu Sultanı Gıyaseddin Keyhüsrev dönemine ait olan han, bakımsızlıktan harabeye döndü. Yöre insanı, Kargıhan'ın korunmasını ve turizme kazandırılmasını istiyor.

Bir zamanlar, büyük kervanları ve yolcuları ağırlıyordu. Şimdilerde ise kaderine terk edildi.Antalya'nın Manavgat ilçesi Beydiğin Mahallesi'ndeki tarihi Kargıhan Kervansarayı, İç Anadolu Bölgesi'ni Akdeniz'e bağlayan eski ticaret yolu üzerinde yer alıyor.Mimari tarzına göre Anadolu Selçuklu Sultanı Gıyaseddin Keyhüsrev dönemine tarihlenen han, yaklaşık 800 yıllık tarihiyle hala dimdik ayakta. Ancak kaderiyle baş başa...Kervansaray, 2 bin 300 metrekare genişliğinde bir arazi üzerinde yükseliyor. Tarihi yapıda sizi 800 metrekare genişliğinde büyük bir avlu karşılıyor.Geniş bir salona, çeşitli konaklama bölümlerine, tefrişat odasına sahip olan han, hamamdan mescide kadar birçok alanı da içinde barındırıyor.Dönem dönem restore edilme kararı alınan han, bir türlü onarılamadı. Bakımsızlıktan harabeye döndü.Bu bakımsızlık ve ilgisizlik kervansarayı define avcılarının da hedefi haline getirdi.Yurttaşlar hanın turizme kazandırılmasını istiyor. İnşaat Mühendisi Hasan Erden yetkililere seslendi.