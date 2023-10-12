Tarihi Kaleiçi'nin Surları Tahrip Edildi

Helenistik çağdan başlayarak birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kaleiçi, yıllara direndi. Ancak bu ihmaller, kültürel mirasın gelecek nesillere devri konusunda büyük endişe yaratıyor. Büyük bir bölümü yıkılmış ve yok olmuş olsa da, kalan kısmı 2 bin yıldır ayakta. Turizmin başkenti Antalya’nın kalbi Kaleiçi’nin surları, tahrip edildi.



Kent turizminin can damarı Kaleiçi, tarihi yapıları, Rum, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan evleri, dar sokaklarıyla yılın her dönemi bir açık hava müzesi gibi ziyaretçilerini ağırlıyor. Milattan önce 4'üncü yüzyıl sonunda başlayan tarihsel geçmişinde Kaleiçi, milattan önce 2'nci yüzyıl ortalarında Bergama Kralı Attalos tarafından bir liman kentine dönüştürüldü.



1972 yılında "sit bölgesi" olarak koruma altına alındı. 1992 yılında Kaleiçi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı yürürlüğe girdi. Kaleiçi’nde, 85 anıtsal yapı, 6 cami, 3 medrese, 4 türbe, 5 hamam, 56 burç, kale, sur, merdiven ve 456 sivil mimarlık örneği yapı bulunuyor.

Birçok İmparatorluğun Ortak Eseri

Kaleiçi, at nalı şeklinde içten ve dıştan surlarla çevrili. Bu surlar, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı devirleri ortak eseri. 1970’li yıllarda Kaleiçi surlarına oyuk açılarak, ahşap çerçeveli bir cam yerleştirildiği ortaya çıktı. Yapılan bu tahribat, yarım asırlık ihmali gözler önüne serdi.



Antik kente ilişkin resmi kayıtlarda, ahşap doğramanın özel bir mülkte kayıtlı olduğu belirlendi. Bir villanın Akdeniz’e ve Mermerli Plajı’na bakan cephesinin alt kısmında yer alıyor. 70’li yıllarda yapıldığı ve o günden bu yana restorasyonuna yönelik herhangi bir adımın atılmadığı öğrenildi.



Antalya Kalesi, 3 kez genişletildi. Surlar, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde elden geçirildi. Bir bölümü Cumhuriyet'in ilk yıllarında dönemin valisi ve belediye başkanı Haşim İşcan tarafından 'rüzgârı engelliyor' gerekçesiyle yıktırıldı. Kaçak faaliyetlerle defalarca tahrip edildi. Kaleden geriye bugünkü Kaleiçi Surları kaldı.

Tahribatı Engelleyecek Adımlar Acilen Atılmalı

Antalyalılara göre, yetkililer her türlü tahribatı engelleyecek adımları derhal atmalı. Kültürel miras, bütünlüğü korunarak gelecek nesillere aktarılmalı.



