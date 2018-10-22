Tarihi Kentler Birliği Kahramanmaraş için toplandı. Kurtuluş savaşında destan yazan Kahramanmaraş'ın köklü tarihi masaya yatırıldı…

Tarihi Kentler Birliği, Anadolu'nun birçok medeniyetlerine ev sahipliği yapmış Kurtuluş Savaşında ise kahramanlık destanı yazmış Kahramanmaraş’ta toplandı.



Toplantının ev sahibi misafirlerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kentte yaptığı tarih ve kültür çalışmaları anlattı.



Tarihi Kentler Birliği toplantısında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Tarihi Kentler Birliği Başkanı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, ÇEKÜL Akademi Yönetim Kurulu Başkanı Metin Sözen, Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ve yüzlerce TKB üyesi yer aldı.



Toplantının sonunda katılımcılara hediyeler verildi, aile fotoğrafı çekildi. Tarih kokan fotoğraflarından oluşan resimler sergisi de konukların ziyaretine açıldı.





ulusal.com.tr