Antalya Kaleiçi’ndeki tarihi Kesik Minare’de restorasyon adı altında yapılan yeniden inşa ve minareye külâh takılması tepki çekti. Yerli yabancı tüm arşivlerde ve kent belleğinde “Kesik Minare” olarak yer edinen tarihi yapı kentin önemli simgelerinden biri. Kaleiçi Ortak Akıl Platformu, tarihi yapının eski halini almasını ve bölgenin açık hava müzesine dönüştürülmesini istedi.

Tarihi Kesik Minare’ ye külah taktılar. Tartışmaları da başlattılar.Antalya Kaleiçi’nde Kesik Minare olarak yerli yabancı tüm arşivlerde ve kent belleğinde yer edinen tarihi yapı restore ediliyor. Dünya kültür mirasına aday gösterilen eserlerden biri olan minare, kent siluetinin temel değerlerinden biri…Kesik Minare, MS 2’inci yüz yılda aslen Roma tapınağı olarak inşa edildi. Selçuklu ve Osmanlı döneminde cami olarak kullanıldı.1896 yılında bölgede büyük bir yangın çıktı. Kubbesi ve minaresinin ahşap külahı yandı. Hasar görmesi nedeniyle ibadete kapatıldı. Yenilenmediği için de “Kesik Minare” adını aldı.Kesik Minare’ de 123 yıl sonra restorasyon kararı alındı. Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü çalışması kapsamında minareye külah takıldı. Minarenin doğal rengi de değişti.Birçok kurumun yer aldığı Kaleiçi Ortak Akıl Platformu, külahın, ‘eskiyi ezdiğini, kimliği yok ettiğini’ belirterek tepki gösterdi. Kesik Minare önünden taleplerini açıkladı.Platform, Açık Hava Müzesi talebinin takipçisi olacaklarını vurguladı.