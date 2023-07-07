Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin resmi açılışı yapıldı

Son başpehlivan Mustafa Taş, Türk bayrağını göndere çekti.

Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin, yaptığı konuşmada, Kırkpınar'ın yüzlerce yıl kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze ulaştığını söyledi.

Pehlivanların gücün, kuvvetin, cesaretin, azmin ve saygının harman olduğu güreşler yapacağını belirten Zehin, şu ifadeleri kullandı:

- Yenilecekler, yenecekler ancak dünyaya mal olmuş yüzlerce yıldır süregelen ve bizlerin gururu olan bir geleneğin kıymetli temsilcisi olan pehlivanlarımızın hepsi gönlümüzde başpehlivanlardır.

Zehin, Kırkpınar'ın yaşatılması ve gelecek nesillere taşınmasının çok değerli olduğunu ifade etti.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise yağlı güreşin ahlak, erdem, inanç, iman, saygı ve sevgi olduğunu aktardı.

Yağlı güreşlerin şahsına münhasır bir alan olduğunu dile getiren Gürkan, şu ifadeleri kullandı:

- Atalarımızdan miras kalan Türk'ün ata sporunu, tıpkı Cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılacağımız gibi Atatürk'ün mirasını sonsuza kadar yaşatacağımız gibi Kırkpınar'ı da sonsuza kadar başarıyla yaşatmaya devam edeceğiz.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş de Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer aldığını anımsattı.

Kırkpınar'ın bu yıl son kez bu formatıyla izleyicinin karşısına çıkacağına değinen Türkiş, şunları kaydetti:

- Türkiye Yağlı Güreş Ligi'ni kurduk ve tüm heyecanıyla, tüm hızıyla bu güreşlerimiz devam ediyor. Kırkpınar'ın zevkini büyük ölçüde yansıtan güreşler görüyoruz burada. Bunun sebebi ne? Buradaki pehlivanlarımız gelecek sene burada, bu er meydanında yer alabilmek için mücadele ediyor. Bu nedenle küçük Kırkpınarları orada görüyoruz. Önümüzdeki yıl seyircilerimiz hep birlikte çok daha heyecanlı, çok daha çekişmeli ve gerçek anlamına uygun bir Kırkpınar görecek.

Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim ise ata sporuna ağalık yapmaktan onur ve gurur duyduğunu kaydetti.

Kırkpınar ağalığına gelecek sene de devam etmek istediğini belirten Selim, şu sözleri söyledi:

- Kırkpınar'a güzel ağalık yapacak birisi geldiği zaman da müsaade edeceğiz ama her zaman biz burada duracağız.

Konuşmaların ardından pehlivanların yanı sıra Kırkpınar'da görevli hakem, cazgır, davul-zurna ekibi ve Türk bayrağını taşıyan son başpehlivan Mustafa Taş, Edirne Belediyesi Bandosu eşliğinde meydanı turladı.

Öte yandan, er meydanındaki fuaye alanında Kırkpınar Kültürünü Tanıtma Derneği Başkanı ve geçmiş dönem Kırkpınar güreş ağalarından Alper Yazoğlu'nun minyatür sergisi açıldı.