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Tarihi köy Lübbey canlanıyor

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki tarihi köylerden Lübbey, hayalet köy olmaktan kurtuluyor. Terk edilen ve sadece 5 ailenin yaşadığı köyde, bozulan yapılar yeniden restore edilip turizmin hizmetine sunulacak.

Tarihi köy Lübbey canlanıyor

Terkedilen köy Lübbey yeniden canlanacak.

İzmir’in Ödemiş ilçesindeki Lübbey, 30 yıl önce elektrik ve geniş tarım arazisi olmaması nedeniyle terk edilmişti.

Tarihi dokusu nedeniyle kentsel SİT alanı ilan edildikten sonra Lübbey’de hiç bir çalışma yapılmadı.

İzmir Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürü Cemil Karabayram ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy Lübbey’de incelemelerde bulundu.

Kentsel sit olan Lübbey'de 44 sivil mimari örneği ve 4 anıtsal yapı bulunduğu kaydedildi.

5 ailenin yaşadığını köydeki bozulan yapıların İzmir Valiliğince aslına uygun restore edildikten sonra turizmin hizmetine açılacağı bilgisi verildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #lübbey #hayalet köy
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