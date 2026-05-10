Tarihi külliyede kadın emeği rüzgarı: Mimoza Festivali başladı

Hatay'da Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi’nde Mimoza Kadın El Emeği Festivali düzenlendi. Kadın girişimciler, el emeği ürünlerini ve yöresel lezzetlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Hüseyin Güler Hüseyin Güler
Tarihi külliyede kadın emeği rüzgarı: Mimoza Festivali başladı
Yayınlanma: Güncellenme:

Hatay'ın Payas ilçesi Mimoza Kadın El Emeği Festivaline ev sahipliği yapıyor. Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi’nde düzenlenen festival yoğun ilgi gördü. El emeği ürünler ve yöresel lezzetler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Festival kapsamında çocuk oyuncaklarından mumlara, bebek giyim ürünlerinden el işi tasarımlarına kadar birçok ürün sergilendi.

Gastronomi kapsamında bu yılın teması “bulgur” oldu. Hatay mutfağına özgü bulgur temalı yemekler hazırlanarak ziyaretçilere ikram edildi.

Festival alanında düzenlenen yemek yarışmasında ön elemeleri geçen 5 finalist yarıştı. Dereceye giren yarışmacılara ödülleri takdim edildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan 'Hantavirüs' açıklaması: Gemideki 3 kişi Türkiye'ye getiriliyorSağlık Bakanlığı'ndan 'Hantavirüs' açıklaması: Gemideki 3 kişi Türkiye'ye getiriliyorGündem
Rams Park'ta şampiyonluk gecesi: Galatasaray 26. kupasını kazandıRams Park'ta şampiyonluk gecesi: Galatasaray 26. kupasını kazandıSpor
Meteoroloji tek tek uyardı: Yarın kuvvetli sağanak 37 ili vuracak!Meteoroloji tek tek uyardı: Yarın kuvvetli sağanak 37 ili vuracak!Yurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

hatay festival kadın
Günün Manşetleri
'Gemideki 3 Türk vatandaşı karantinaya alınacak'
Galatasaray üst üste 4. kez zirvede
'Emeklinin 25 bin TL kaybı var'
Hizbullah İHA’sı Merkava tankını böyle vurdu
10'u çocuk 33 kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Barzani’yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
Bakan Ersoy, Mersin Kültür Yolu Festivali'nin açılışında konuştu
Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklama geldi
Diyarbakır ve Mersin'de narkotik operasyonu
Çok Okunanlar
Tarihi külliyede kadın emeği rüzgarı: Mimoza Festivali başladı Tarihi külliyede kadın emeği rüzgarı: Mimoza Festivali başladı
150 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 150 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM'e bu hafta neler geliyor?
Meteoroloji tek tek uyardı: Yarın kuvvetli sağanak 37 ili vuracak! Meteoroloji tek tek uyardı: Yarın kuvvetli sağanak 37 ili vuracak!
10 Mayıs'ta bu ilçelerde hayat duracak: Saatler tek tek açıklandı 10 Mayıs'ta bu ilçelerde hayat duracak: Saatler tek tek açıklandı