Tarihi külliyede kadın emeği rüzgarı: Mimoza Festivali başladı
Hatay'da Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi’nde Mimoza Kadın El Emeği Festivali düzenlendi. Kadın girişimciler, el emeği ürünlerini ve yöresel lezzetlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu.
Festival kapsamında çocuk oyuncaklarından mumlara, bebek giyim ürünlerinden el işi tasarımlarına kadar birçok ürün sergilendi.
Gastronomi kapsamında bu yılın teması “bulgur” oldu. Hatay mutfağına özgü bulgur temalı yemekler hazırlanarak ziyaretçilere ikram edildi.
Festival alanında düzenlenen yemek yarışmasında ön elemeleri geçen 5 finalist yarıştı. Dereceye giren yarışmacılara ödülleri takdim edildi.
