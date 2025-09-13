Tarihi Likya yolunda korkunç olay! Avustralyalı kadın turist ölü bulundu

Muğla’nın turizm cenneti ilçesi Seydikemer’de meydana gelen olay, tarihi Likya Yolu’nun Boğaziçi Mahallesi Yediburunlar mevkisinde yaşandı. Bölgede yürüyüş yapan bir grup turist, kayalık alanda hareketsiz yatan bir ceset fark ederek durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.

KİMLİK BELİRLENDİ: CESET AVUSTRALYALI İRENE CLAIRE DUNN’A AİT

Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı incelemede cesedin, 70 yaşındaki Avustralya uyruklu Irene Claire Dunn’a ait olduğu tespit edildi. Hayatını kaybeden kadının bölgede turist olarak bulunduğu öğrenildi.

Zorlu arazi koşulları nedeniyle kurtarma çalışmaları dikkatle yürütüldü. UMKE ve JAK ekipleri, olay yerine istasyon kurarak cesedi kayalık alandan çıkardı.

Avustralyalı turistin kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için ceset, Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. İlk bulgulara göre düşme veya rahatsızlık ihtimali değerlendiriliyor ancak resmi ölüm nedeni adli tıp incelemesi sonrası açıklığa kavuşacak.

Olayla ilgili jandarma ekiplerinin soruşturması devam ediyor.