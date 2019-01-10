Antalya’da kentin ortasındaki tarihi Balbey Mahallesi’nde sorunlar bitmiyor. 2015 yılında kentsel yenileme kapsamına alınan mahallede, henüz 2 ada için proje yapıldı. Ancak mahalle sakinlerine göre proje adaletli değil. Mahallenin geri kalan bölgeleri için ise belirsizlik sürüyor. Balbeyliler, atadan kalma topraklarına sahip çıkmakta kararlı…

Adını Malkoçoğlu’ndan alan, 500 yıllık Balbey Mahallesi’nde kentsel yenileme projesi 2015 yılında Cumhurbaşkanı onayı ile başlatıldı. O günden bu güne de sorunlar yumağı haline geldi. Projesiz sözleşme dönemi bitti. Yerini yarı projeli ama kayıplı döneme bıraktı.



Mahalle sakinleri defalarca Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel ile görüşmek istedi. Ancak bir türlü görüşme gerçekleşmedi. BAL-DER Başkanı Coşkun Karadoğan, son gelişmeleri Ulusal Kanal’a anlattı.



Hem dernek hem de mahalleliler, ata mirası toprakları ile ilgili kararların adaletlice verilmesini istiyor.



Mahalle sakinleri haklarını alıncaya kadar mücadelede kararlı.





ulusal.com.tr