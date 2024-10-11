Tarihi okulda yangın: Ocak İlköğretim Okulu alevlere teslim oldu
Mersin'in Akdeniz ilçesinde bulunan tarihi Ocak İlköğretim Okulu’nun çatısında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü, ancak okulda maddi hasar meydana geldi.
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Mersin'in Akdeniz ilçesinde bulunan tarihi Ocak İlköğretim Okulu’nun çatısında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü, ancak okulda maddi hasar meydana geldi.
Yeni Mahalle İstiklal Caddesi'ndeki tarihi okulda çıkan yangının nedeni henüz belirlenemedi. İhbarın ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hızlıca olay yerine sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler, takviye ekiplerin yönlendirilmesini gerektirdi.
Yangın itfaiyenin çalışmaları sonucu kontrol altına alınırken, tarihi binada ciddi hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı