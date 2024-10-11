Tarihi okulda yangın: Ocak İlköğretim Okulu alevlere teslim oldu

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bulunan tarihi Ocak İlköğretim Okulu’nun çatısında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü, ancak okulda maddi hasar meydana geldi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Tarihi okulda yangın: Ocak İlköğretim Okulu alevlere teslim oldu
Yayınlanma:

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bulunan tarihi Ocak İlköğretim Okulu’nun çatısında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü, ancak okulda maddi hasar meydana geldi.

Yeni Mahalle İstiklal Caddesi'ndeki tarihi okulda çıkan yangının nedeni henüz belirlenemedi. İhbarın ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hızlıca olay yerine sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler, takviye ekiplerin yönlendirilmesini gerektirdi.

Yangın itfaiyenin çalışmaları sonucu kontrol altına alınırken, tarihi binada ciddi hasar oluştu.

Florida'yı yerle bir eden Milton Kasırgası: Can kaybı artıyorFlorida'yı yerle bir eden Milton Kasırgası: Can kaybı artıyorDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

Mersin yangın
Günün Manşetleri
Teröristlerin sığınağına operasyon düzenlendi
PKK’nın siyasi yapılanmasına operasyon
TBMM’den öğretmenlik mesleği kanunu onayı
Üç İsrail askeri hayatını kaybetti
"Filistin’deki zulüm hepimizin vicdani sorumluluğu"
CKD'den Polonez direnişine destek
As Plastik işçilerine Vatan Partisi'nden destek
Çocuklar odalarında güvende mi?
TGB'den "İkinci İsrail'e Geçit Yok" kampanyası
Türkiye ile Arnavutluk arasında 4 iş birliği anlaşması imzalandı
Çok Okunanlar
Ormanlık alanda saldırı: Kimliği belirsiz kişiler dayı ve yeğeni öldürdü Ormanlık alanda saldırı: Kimliği belirsiz kişiler dayı ve yeğeni öldürdü
Florida'yı yerle bir eden Milton Kasırgası Florida'yı yerle bir eden Milton Kasırgası
Türkiye’den tepki: İsrail’in BM güçlerine saldırısını kınıyoruz Türkiye’den tepki: İsrail’in BM güçlerine saldırısını kınıyoruz
Tarihi okulda yangın: Ocak İlköğretim Okulu alevlere teslim oldu Tarihi okulda yangın: Ocak İlköğretim Okulu alevlere teslim oldu
Zincirleme kaza: 7 araç birbirine girdi Zincirleme kaza: 7 araç birbirine girdi