banner988
Krull, konser vermek için ilk kez Türkiye'ye geldi
Krull, konser vermek için ilk kez Türkiye'ye geldi
Nazlı Ilıcak'ın cezası onansın talebi
Nazlı Ilıcak'ın cezası onansın talebi
Facebook personel göndermekten vazgeçti
Facebook personel göndermekten vazgeçti
Açıköğretim
Açıköğretim "ikinci üniversite" kayıtları uzatıldı

Tarihi Taşköprü'deki "çirkinlik" temizleniyor

Adana Büyükşehir Belediyesince, 1634 yıllık tarihi Taşköprü'deki sprey boya yazıları, basınçlı buharla temizleniyor.

Tarihi Taşköprü'deki "çirkinlik" temizleniyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Seyhan Nehri üzerindeki Roma Dönemi'ne ait köprünün birçok yerine sprey boyalarla yazılan yazıların yüksek buharlı basınç makineleriyle temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

Belediye ekiplerinin çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağı ve köprünün yeniden "temiz görünüme" kavuşacağı bildirildi.

Taşköprü, 2006'da Karayolları Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen restorasyonun ardından motorlu taşıt geçişine kapatılmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #taşköprü #adana
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.