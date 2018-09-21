Adana Büyükşehir Belediyesince, 1634 yıllık tarihi Taşköprü'deki sprey boya yazıları, basınçlı buharla temizleniyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Seyhan Nehri üzerindeki Roma Dönemi'ne ait köprünün birçok yerine sprey boyalarla yazılan yazıların yüksek buharlı basınç makineleriyle temizlenmesi için çalışma başlatıldı.



Belediye ekiplerinin çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağı ve köprünün yeniden "temiz görünüme" kavuşacağı bildirildi.



Taşköprü, 2006'da Karayolları Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen restorasyonun ardından motorlu taşıt geçişine kapatılmıştı.



