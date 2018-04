Çanakkale Savaşları'na sahne olan Gelibolu Yarımadası'nda, kara savaşlarının 103. yılı törenleri öncesinde yoğunluk yaşanıyor.

Tarihin en kanlı muharebelerinden birine sahne olan Gelibolu Yarımadası, Çanakkale Kara Savaşları'nın 103. yılı dolayısıyla 24-25 Nisan'da gerçekleştirilecek törenler öncesi, binlerce ziyaretçi ağırlıyor.



Tarihi yarımadada, göğüs göğüse çarpışmaların en çok yaşandığı Şahindere Şehitliği, 57. Piyade Alayı Şehitliği, Conkbayırı, Şehitler Abidesi, Atatürk'ün savaş öncesi harekat planlarını yaptığı Bigalı köyündeki evi, Yahya Çavuş ve Seyit Onbaşı anıtları, vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor.



Öğrenci grupları ve belediyelerin düzenlediği gezilerle kente gelen ziyaretçiler, ecdadının mezarları başında dua edip, minnet duygularıyla anıtları gezerek atalarını yad ediyor.



"Rabbim burayı bize gösterdi, şükürler olsun"



Ziyaretçilerden Halil Sarıkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivas'tan geldiğini belirterek, daha önce Çanakkale'de bulunmadığını söyledi.



Tarihi yarımadada olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Sarıkaya, "Burası atalarımızın kan döktüğü yer. Dedelerimiz burada tarih yazmış. Ben Çanakkale'yi hep başkalarından dinliyordum ya da televizyondan görüyordum. Rabbim burayı bize gösterdi, şükürler olsun. Duymak ve görmek arasında çok fark var. Buralar çok güzel. Sivas'a gidince çevremdekilere anlatacağım. Burayı herkesin görmesini istiyorum." diye konuştu.



Hakan Güler ise Çanakkale'ye ailesiyle Eskişehir'den geldiğini belirterek, "Sadece canı kalan bir milletin çocukları, onu da burada harcamış ve bu ülkeyi bize emanet bırakmış. Burada şehitlerimiz için dua ettik. Biz buraları görmek için çok geç kaldık. Bu bizim tarihimiz, herkesin bu bölgeyi görmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.



İstanbul'dan gelen Şefik Zeyrek de tarihi yarımadadaki ziyaretçi fazlalığını görünce mutlu olduğunu vurgulayarak, "Manevi duygularımız had safhada. İnsanlar Çanakkale'nin önemini her geçen gün daha iyi anlıyor. Gelibolu Yarımadası çok kalabalık, inşallah daha da kalabalık olacak." dedi.



Otellerde yer yok



Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Çanakkale Körfez Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Turgay Kılıç da Çanakkale'ye bu yıl ziyaretçi ilgisinin fazla olduğunu söyledi.





Kılıç, özellikle törenler öncesinde yoğunluk yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:



"18 Mart'tan sonra ciddi bir yoğunluk söz konusu. Bütün bölgelerimizden ve yurt dışından misafirlerimizi burada ağırlıyoruz. Çanakkale'de otel, pansiyon ve misafirhanelerin yatak kapasitesi 10 bin. Şu an itibarıyla bütün otellerimiz dolu. Otellerde yer bulmak çok zor."



Hediyelik eşya satıcıları ilgiden memnun



Bölgede hediyelik ürünler satan Ümit Özaslan ise özellikle son 3 haftadır binlerce vatandaşın tarihi yarımadaya geldiğini ifade ederek, "Ziyaretçi yoğunluğundan çok memnunuz. Çanakkale'yi simgeleyen ve bölgemizde üretilen ürünler satıyoruz. Gelen ziyaretçiler de bizden ürün alarak bölge ekonomisine katkıda bulunuyor." dedi.



Salih Alkış da kendi üretimi zeytin ve zeytinyağını ziyaretçilere sattığını ve yoğunluktan memnun olduğunu dile getirdi.