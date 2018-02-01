Yığılca ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi ağır yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Hüseyin Tek idaresindeki araç, Güneyaltı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak 10 metrelik şarampole devrildi.



Araç altında kalan sürücü, çevredeki vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.



Sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.