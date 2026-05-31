Tarım Bakanı Yumaklı müjdeyi verdi! 39 yeni yerli tohum tescillendi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin gıda arz güvenliği ve tarımsal bağımsızlığı adına stratejik bir adımın daha tamamlandığını müjdeledi.

Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma:

Resmi sosyal medya hesabı üzerinden kapsamlı bir açıklama yayımlayan Bakan Yumaklı, bu yıl yürütülen Ar-Ge çalışmaları neticesinde 17 farklı türde geliştirilen 39 yeni yerli tohum çeşidinin tescil işlemlerinin başarıyla tamamlandığını ilan etti.

Milli Tohum Sayısı 1087'ye Yükseldi

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) bünyesindeki araştırma enstitülerinde Türk mühendisler tarafından hummalı çalışmalar yürütüldü. Bu çalışmalar neticesinde 39 yeni yerli tohumun daha eklenmesiyle birlikte, Türkiye'nin gururu olan "Milli Çeşit Listesi"ndeki tescilli yerli tohum sayısı tam 1087'ye ulaştı.

Bakan Yumaklı, yerli tohum çeşitleriyle tarımsal üretime büyük bir güç kattıklarını ifade ederek şu kritik vurguyu yaptı:

"Tescillenen yeni çeşitlerimiz, toprağın bereketi ve çiftçimizin emeğiyle buluşarak milli ekonomimize dev bir değer katacak. Tahıl, endüstri bitkileri, tıbbi-aromatik bitkiler, yemeklik tane baklagiller ve yem bitkileri kategorilerindeki bu yeni tescillerle; ülkemizin stratejik gıda arzı güvenliğini teminat altına alıyoruz. En büyük amacımız, yerli üretimle üreticilerimizin girdi maliyetlerini düşürürken kazançlarını artırmak ve uluslararası rekabet gücüne sahip milli bir tohum tedarik sistemi kurmaktır."
En Çok Çeşit Ayçiçeği Ve Buğdayda: İşte Liste
Bakanlığın yayımladığı resmi infografik verilerine göre, tescil edilerek Türk tarımının üretim zincirine dahil edilen 39 yeni tohumun türlerine göre dağılımı şu şekildedir:

Ayçiçeği: 15 farklı yeni çeşitle listenin ilk sırasında yer aldı.
Ekmeklik Buğday: 5 farklı yeni çeşit geliştirildi.
2'şer Çeşit Tescillenenler: Pamuk, Yer Fıstığı, Haşhaş ve Nohut.
1'er Çeşit Tescillenen Stratejik Ürünler: Makarnalık Buğday, Arpa, Çeltik, Soya, Aspir, Patates, Tütün, Aydın Salebi, Muğla Salebi, Anason ve Korunga.

Kaynak: Anadolu Ajansı

