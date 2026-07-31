Tarım Bakanlığı hileli gıda listesini yeniledi! 9 üründe tek tırnaklı eti skandalı

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada taklit ve tağşiş yapan firmalara ilişkin listeyi güncelledi. Bakanlığın yaptığı son güncellemeyle birlikte listeye 34 yeni ürün daha eklendi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Tarım Bakanlığı hileli gıda listesini yeniledi! 9 üründe tek tırnaklı eti skandalı
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Bakanlığın 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresinde yayımlanan güncel listede, 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altındaki tabloya 34 yeni ürün dahil edildi.

Listeye yeni eklenen ürünlerden 12'sinin sağlığı tehlikeye düşürecek nitelikte olduğu açıklanırken, 9 üründe ise tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi.

Tarım Bakanlığı hileli gıda listesini yeniledi! 9 üründe tek tırnaklı eti skandalı - Resim : 1

İncelemeler sonucunda bünyesinde tek tırnaklı hayvan eti tespit edilen 9 ürünün üretildiği işletmelerin konumları da belli oldu. Söz konusu ürünlerin 5'inin Mersin'de, 4'ünün ise Adana'da faaliyet gösteren işletmelere ait olduğu bildirildi.

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