Tarım Bakanlığı hileli gıda listesini yeniledi! 9 üründe tek tırnaklı eti skandalı

Bakanlığın 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresinde yayımlanan güncel listede, 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altındaki tabloya 34 yeni ürün dahil edildi.

Listeye yeni eklenen ürünlerden 12'sinin sağlığı tehlikeye düşürecek nitelikte olduğu açıklanırken, 9 üründe ise tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi.

İncelemeler sonucunda bünyesinde tek tırnaklı hayvan eti tespit edilen 9 ürünün üretildiği işletmelerin konumları da belli oldu. Söz konusu ürünlerin 5'inin Mersin'de, 4'ünün ise Adana'da faaliyet gösteren işletmelere ait olduğu bildirildi.