Tarım Bakanlığı hileli gıdaları ifşa etti! Sucuk, tantuni ve lahmacunda at-eşek eti skandalı

Laboratuvar analizleri sonucunda Kırklareli'nde üretilen ünlü sucuk markalarında, Mersin'de kavurma ve tantunide, Manisa'da ise lahmacun harcında tek tırnaklı (at ve eşek) eti tespit edildi.

KIRKLARELİ'NDE SUCUKLARDA TEK TIRNAKLI ETİ BULUNDU

Bakanlığın yayımladığı listede en dikkat çeken tespit, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde üretim yapan Saffet Et Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne ait ürünler oldu:

Firmanın "Kocaağa Çiftliği" ve "Salih Kocaağa Çiftliği" markalarıyla satışa sunduğu ısıl işlem görmüş baton ve kangal sucuk ürünlerinin farklı parti serilerinde at ve eşek eti (tek tırnaklı eti) saptandı.

TANTUNİ, LAHMACUN VE BİTKİSEL MACUNDA BÜYÜK VURGUN

Bakanlık denetimlerinde tağşişin yalnızca sucukla sınırlı kalmadığı belirlendi:

Mersin (Akdeniz): Saray Yemekçilik (Feridun İnce) firmasına ait kıyma kavurmasında ve Gözde Tantuni (Rahime Şengül) işletmesinin pişmiş kırmızı et tantunisinde tek tırnaklı eti çıktı.

Manisa (Merkez): Hüseyin Usta Menekşe (Tuncay Zor) işletmesinde satışa sunulan çiğ lahmacun harcında tek tırnaklı eti tespit edildi.

Mersin (Toroslar): Bioclass Bitkisel Ürünler tarafından üretilen "Honey Palace Epimedyumlu Macun" adlı üründe insan sağlığına zararlı ilaç etken maddesi bulundu.

Halk sağlığını tehlikeye atan söz konusu işletmelere yönelik idari para cezaları ve adli süreç başlatılırken, bakanlık yetkilileri denetimlerin ve ifşa listelerinin şeffaf şekilde yayımlanmaya devam edeceğini duyurdu.