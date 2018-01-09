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Tarım dışı kullanıma yasak olan Alpu Ovası'na termik santral yapılmasına tepki

Eskişehir'de "Tarım dışı kullanıma yasak" olan Alpu Ovası'na termik santral yapılması tepkilere neden oldu. Geçimini bu topraklardan sağlayan Köylüler, bölgeye santral yapılmasını istemiyor.

Tarım dışı kullanıma yasak olan Alpu Ovası'na termik santral yapılmasına tepki

En önde onlarca traktör, hepsinde Türk bayrağı asılı...

Eskişehirli vatandaşlar, tarım arazilerine sahip çıkmak için eylemdeydi. 

Gündüzlüler Mahallesi'nde, Alpu Ovası'na yapılması planlanan kömürlü termik santraline köylüler karşı çıktı. Çünkü onlar geçimini bu topraklardan sağlıyor.

Üstelik termik yapılmak istenen alan Bakanlar Kurulu kararı ile tarım dışı kullanıma yasak.

Çiftçilikle uğraşan köylüler santrali yaptırmamakta kararlı.



ulusal.com.tr

Etiketler; #Eskişehir
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