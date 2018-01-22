Araştırma ve inovasyonu geliştirmek amacıyla yarışmaların da düzenleneceği fuarın ilki, 25-28 Ekim'de Sakarya'da düzenlenecek

"Tarım, Hayvancılık Makinaları Teknolojileri ve Yem Fuarı", 25-28 Ekim'de Sakarya'da düzenlenecek.



Sakarya Ticaret Borsası'ndan (STB) yapılan açıklamaya göre, STB ev sahipliğinde 14 bin metrekarelik Hendek Çok Amaçlı Fuar Alanı'ndaki fuarda üreticiler, önder çiftçilerin tecrübelerini dinleme fırsatı bulacak.

Tarım ve hayvancılık teknolojilerinde sektörün önde gelen firmalarının yer aldığı Sakarya'da 50 bin çiftçi, yeni işbirlikleri kurmak için fırsat yakalayacak.

Sakarya Valiliği, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Sakarya Sanayi ve Ticaret Odası, et ve süt birlikleri, ziraat odaları ile Sakarya Üniversitesi işbirliğinde düzenlenecek fuar, şehrin tarım ve hayvancılıkta gelişen vizyonunu ortaya koyacak.

Fuar kapsamında araştırma ve inovasyonu destekleyip, geliştirmek amacıyla Sakarya'nın bitkisel üretimlerine yönelik yarışmalar da düzenlenecek. Fuarda, "En Verimli Besi Sığır Yarışması" ve "Damızlık Koç-Teke Yarışması" yapılacak.

Yaklaşık 20 bin üretici, fuar alanına özel servislerle taşınacak. 50 bin kişinin ziyaret etmesinin beklendiği fuarda 150 firma stant açacak.

Fuara gelen çiftçilerin bilgileri, fuar alanı girişinde doldurulacak form ile kayıt altına alınacak ve noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile ziyaretçilere ödüller verilecek.

- "Sakarya tarım için stratejik bir konum"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete, tarım ve hayvancılık sektörünün, ekonomik değer olarak büyük önem taşıdığını belirtti.

Tarım ve hayvancılığın hiçbir zaman önemini yitirmeyeceğini ifade eden Mete, "Sakarya, bu açıdan da stratejik bir konumda. Küresel sınırların ortadan kalktığı günümüzde hem üreticimizin hem sanayicimizin, tarım ve hayvancılık sektörlerindeki yenilikleri takip ederek ileri teknolojiyi kullanması, artan rekabet ortamında verimlilik artışı sağlamaları, artık bir zorunluluk haline geldi. İşte Sakarya'da düzenleyeceğimiz tarım ve hayvancılık fuarı da bu görevi üstleniyor." ifadesini kullandı.

Fuarda üretici ve sanayicinin aynı çatı altında bir araya geleceğini belirten Mete, şunları kaydetti:

"Bu fuarı düzenliyoruz çünkü Sakarya’daki tarımsal potansiyelimizi gözler önüne sereceğiz. Pazarlama için uygun kanallar oluşturup, ticari işbirliklerinin oluşumuna zemin hazırlanacak. En önemlisi de Sakarya ekonomisi kazanacak. İlkini bu sene gerçekleştireceğimiz fuarımızı sürdürülebilir kılmak için her kesimin fuarı sahiplenmesini bekliyoruz. Sahiplenelim ki bizim de herkes tarafından bilinen marka bir fuarımız olsun."





