banner962
Deprem oldu!
Deprem oldu!
Saat 03.30'da yaşandı! Polisler kıskıvrak yakaladı
Saat 03.30'da yaşandı! Polisler kıskıvrak yakaladı
11 prensin gözaltına alındığı iddiası doğrulandı
11 prensin gözaltına alındığı iddiası doğrulandı
ADD ve CKD'den Diyanet'e cevap
ADD ve CKD'den Diyanet'e cevap

Tarım ilacıyla zehirleyen eşinden şikayetçi olmadı

"Eşim beni zehirlemiş, ben ölümden döndüm. Üzüldüm ama eşimi çok severim, şikayetçi değilim, çocuğumun anası"

Tarım ilacıyla zehirleyen eşinden şikayetçi olmadı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde inin içeceğine koyduğu tarım ilacıyla zehirlenen kişi, tutuklanan karısından şikayetçi olmadı.
Sümer Mahallesi'nde yılbaşı gecesi fenalaşarak sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan ve yapılan tahlillerde tarım ilacıyla zehirlendiği tespit edilen Osman G, yapılan tedavinin ardından taburcu oldu.
Kendisini aldattığını öne süren eşi tarafından içeceğine tarım ilacı konulduğu belirlenen Osman G, gazetecilere yaptığı açıklamada, karısıyla aralarında hiçbir sorun olmadığını ifade etti.
Eşinin kendisini zehirlediğini hastanede öğrendiğini belirten Osman G, "İçkime tarım ilacı koymuş. Eşim beni zehirlemiş, ben ölümden döndüm. Üzüldüm ama eşimi çok severim, şikayetçi değilim, çocuğumun anası. Eşimin benim hakkımdaki suçlamalarını hiçbir zaman kabul etmiyorum. Varsa böyle bir şey ispatlasın. Gitsin savcılık aracılığıyla araştırsın. Kıskançlıktan olabilir, çünkü beni çok seviyordu. Biz seve seve evlendik. Cezaevinden çıksa gelse yine kapım açık." ifadelerini kullandı.
Osman G, eşinin kendisini zehirlemesine anlam veremediğini ifade ederek, "Ölümden döndüm. Karımın böyle bir şey yapacağını asla düşünmedim. Şu an kendi ağzıyla 'ben seni zehirledim' dese yine inanmam. Çok üzgünüm, kızım gözümün önüne geliyor, şu an yuvam dağıldı." diye konuştu.

Olay
Sümer Mahallesi'nde yaşayan Osman G, yılbaşı gecesi fenalaşarak sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırılmış, yapılan tahlillerde tarım ilacıyla zehirlendiği tespit edilmişti.
Soruşturma başlatan polis ekipleri, eşi Ü.G'yi (38) gözaltına almış, sorgusunda suçunu itiraf eden Ü.G, ifadesinde, eşinin kendisini aldattığını, şiddet uyguladığını ve tehdit ettiğini, kızını satacağını söylediğini öne sürmüş, gözünü korkutmak için yılbaşı gecesi içkisinin içine tarım ilacı koyduğunu belirtmişti. Ü.G, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #zehir #tarım ilacı #koca #kadın #eş #erkek
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Kayseri'de cinayet
Sonraki Haber
Edirne’de Bocuk Gecesi kutlandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.