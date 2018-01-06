"Eşim beni zehirlemiş, ben ölümden döndüm. Üzüldüm ama eşimi çok severim, şikayetçi değilim, çocuğumun anası"

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde eşinin içeceğine koyduğu tarım ilacıyla zehirlenen kişi, tutuklanan karısından şikayetçi olmadı.

Sümer Mahallesi'nde yılbaşı gecesi fenalaşarak sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan ve yapılan tahlillerde tarım ilacıyla zehirlendiği tespit edilen Osman G, yapılan tedavinin ardından taburcu oldu.

Kendisini aldattığını öne süren eşi tarafından içeceğine tarım ilacı konulduğu belirlenen Osman G, gazetecilere yaptığı açıklamada, karısıyla aralarında hiçbir sorun olmadığını ifade etti.

Eşinin kendisini zehirlediğini hastanede öğrendiğini belirten Osman G, "İçkime tarım ilacı koymuş. Eşim beni zehirlemiş, ben ölümden döndüm. Üzüldüm ama eşimi çok severim, şikayetçi değilim, çocuğumun anası. Eşimin benim hakkımdaki suçlamalarını hiçbir zaman kabul etmiyorum. Varsa böyle bir şey ispatlasın. Gitsin savcılık aracılığıyla araştırsın. Kıskançlıktan olabilir, çünkü beni çok seviyordu. Biz seve seve evlendik. Cezaevinden çıksa gelse yine kapım açık." ifadelerini kullandı.

Osman G, eşinin kendisini zehirlemesine anlam veremediğini ifade ederek, "Ölümden döndüm. Karımın böyle bir şey yapacağını asla düşünmedim. Şu an kendi ağzıyla 'ben seni zehirledim' dese yine inanmam. Çok üzgünüm, kızım gözümün önüne geliyor, şu an yuvam dağıldı." diye konuştu.



Olay

Sümer Mahallesi'nde yaşayan Osman G, yılbaşı gecesi fenalaşarak sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırılmış, yapılan tahlillerde tarım ilacıyla zehirlendiği tespit edilmişti.

Soruşturma başlatan polis ekipleri, eşi Ü.G'yi (38) gözaltına almış, sorgusunda suçunu itiraf eden Ü.G, ifadesinde, eşinin kendisini aldattığını, şiddet uyguladığını ve tehdit ettiğini, kızını satacağını söylediğini öne sürmüş, gözünü korkutmak için yılbaşı gecesi içkisinin içine tarım ilacı koyduğunu belirtmişti. Ü.G, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.



