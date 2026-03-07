Tarım İşçileri Derneği Başkanı Eyüp Tat: İşçilerle üreticileri karşı karşıya getirmek istiyorlar

Çukurova’da tarım işçilerinin günlük ücretlerinin 1500 liradan 1200 liraya düşürülmesine tepki gösteren Hatay Erzin Tarım İşçileri Derneği Başkanı Eyüp Tat, kendisi hakkında başlatılan vergi incelemesinin haksız olduğunu ve işçilerin mücadelesini bastırmaya yönelik bir baskı olduğunu öne sürdü.

Tat, daha önce Adana’da işveren ve bazı işçi temsilcileri tarafından alınan ücret düşürme kararını kabul etmediklerini, Mersin ve Hatay’daki işçi derneklerinin de bu kararı imzalamadığını belirtti. Hakkında “işçiler üzerinden gelir elde ettiği” iddiasıyla inceleme başlatıldığını ifade eden Tat, bu iddiaların doğru olmadığını söyledi.

Ücretlerin düşürülmesi nedeniyle bölgede gerginlik yaşandığını belirten Tat, Adana’da bir işçi çavuşunun mandalina ve portakal ağaçlarındaki meyveleri sopalarla döktüğü gerekçesiyle jandarma tarafından gözaltına alındığını aktardı.

Mersin ve Hatay’daki tarım işçileri dernekleri olarak ücretlerin düşürülmesine karşı çıktıklarını söyleyen Tat, aksi halde işçilerden tepkiler gelebileceğini ifade etti. Tat ayrıca tarım işçilerinin sigorta, sendika, iş güvencesi ve barınma imkanlarının bulunmadığını vurgulayarak yetkililere işçilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi çağrısında bulundu.