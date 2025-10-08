Tarım işçileri yevmiyede uzlaştı! Ancak barınma ve geçim mücadelesi sürüyor

Günlük 900 lira yevmiyeye itiraz eden tarım işçileri, iş bırakma eyleminin ardından işverenlerle uzlaştı.

Tarım işçileriyle işveren dernekleri arasında yapılan görüşmelerin sonunda Adana, Mersin ve Hatay’daki işçilerin 2025 yılı için günlük 1200 lira, 2026 yılı için ise 1500 lira alması kararlaştırıldı.

Hatay Erzin’de yeniden işbaşı yapan tarım emekçileri, Ulusal Kanal’a konuştu. İşçiler, çalışma şartlarının zorluğuna dikkat çekti. Sabah gün ışımadan başlayan mesai, sigortasız çalışma ve iş güvenliği eksikliği en büyük sorunlar arasında yer alıyor.

Yüksek enflasyon nedeniyle geçinmenin her geçen gün zorlaştığını belirten işçiler, barınma, ulaşım, eğitim ve sağlıkgibi alanlarda da ciddi sıkıntılar yaşadıklarını dile getirdi.

Osmaniye sınırında mevsimlik işçiler için oluşturulan bin kişilik barınma alanında tuvalet ve çeşmeler bulunsa da, elektrik altyapısı bulunmadığı için buzdolabı, çamaşır makinesi ve aydınlatma gibi temel ihtiyaçlar karşılanamıyor. Bölgede ayrıca su sıkıntısı da yaşanıyor.

Vatan Partisi Hatay İl Başkanı Sadık Karakaş, bölgeye giderek mevsimlik işçilerin sorunlarını dinledi ve çalışma şartlarının düzeltilmesi gerektiğini söyledi.