Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 24 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yasin İncili yönetimindeki 01 AKK 04 plakalı midibüs, Sivas-Ankara karayolunun Yıldızeli ilçesi girişi yakınlarında devrildi.



Kazada araçtaki 35 yolcudan 24'ü yaralandı.



Yaralılardan 12'si Yıldızeli Devlet Hastanesinde, 9'u Numune Hastanesinde ve 3'ü Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı.



Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.