Tarım Ve Orman Bakanlığı denizlerde düğmeye bastı! Kaçak balıkçılığa karşı dev eylem planı resmileşti

Tarım ve Orman Bakanlığı, denizlerdeki yasa dışı, kayıt dışı ve düzenlenmemiş balıkçılık faaliyetlerinin kökünü kazımayı hedefleyen fahiş kapsama sahip yeni yol haritasını resmi olarak ilan etti. Yürürlüğe giren strateji, Türkiye’nin kıta sahanlığı ile münhasır ekonomik bölgelerindeki egemenlik haklarını pratik saha uygulamalarıyla tahkim etmeyi amaçlıyor.

DENİZLERDE ELEKTRONİK GEMİ İZLEME VE SIFIR TOLERANS DÖNEMİ

"Türkiye’nin Yasa Dışı, Kayıt Dışı ve Düzenlenmemiş Balıkçılığı Önlemeye, Caydırmaya ve Ortadan Kaldırmaya Yevlik Ulusal Eylem Planı" adıyla hayata geçirilen sismik program kapsamında denetim mekanizmaları en üst seviyeye çıkarıldı. Bakanlık bünyesinde kurulan siber izleme merkezleri vasıtasıyla artık denizlerde elektronik gemi izleme sistemleri, anlık uydu takipleri ve liman devleti tedbirleri kesintisiz olarak uygulanacak. Avcılık faaliyetlerinin anlık veri akışıyla taranacağı yeni sistemde, kurallara uymayan gemi ve işletmelere karşı fahiş cezai yaptırım mekanizmaları ile kurumlar arası siber koordinasyon süreçleri işletilecek.

BAKAN YUMAKLI'DAN "BEDAVACI AKTÖRLER" ÇIKIŞI

Resmi planda, kaçak ve kuralsız avcılık yapanların, yasalara ve av yasaklarına harfiyen uyan dürüst balıkçılara karşı fahiş bir haksız kazanç sağladığı aktarıldı. Kaçak avcıların, diğer sektör paydaşlarının üstlendiği yasal maliyet ve yükümlülüklerden haksız şekilde yararlanan “bedavacı aktörler” olduğuna dikkat çekilen raporda, bu siber ve fiziki sömürüye asla göz yumulmayacağı belirtildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da konuya ilişkin yaptığı sismik değerlendirmede, koruma ve kullanım dengesini politikanın merkezine koyduklarını ve denizlerdeki denetim standartlarının ödün vermeden en üst seviyeye çıkarıldığını vurguladı.

SU ÜRÜNLERİ İHRACATINDA 2,2 MİLYAR DOLARLIK REKOR HACİM

Ulusal eylem planında paylaşılan güncel siber verilere göre, Türk balıkçılık filosu ve sanayisi küresel pazarda devasa bir ekonomik büyüklüğü yönetiyor. Karadeniz’de hamsi, palamut, istavrit, mezgit, lüfer, barbun, beyaz kum midyesi ve deniz salyangozu; Ege ve Akdeniz’de ise sardalya, hamsi, yüksek ticari değere sahip Atlantik mavi yüzgeçli orkinos, istavrit, barbun ve karides avcılığı milyarlarca liralık dış ticaret hacmini sırtlıyor.

Sektörün siber finans tablolarına yansıyan ihracat başarıları ise şu şekilde kayıtlara geçti:

2024 Yılı Verileri: Türk denizlerinden elde edilen balık ve su ürünleri ihracatı net 313 bin tona ulaşarak küresel pazardan ülke ekonomisine tam 2 milyar dolarlık devasa bir gelir sağladı.

2025 Yılı Verileri: Sektördeki teknolojik ve lojistik ivmenin korunmasıyla birlikte, bir sonraki yılda dış satım hacmi fahiş bir yükseliş grafiği çizerek 2,2 milyar doları (101,3 milyar TL) geride bıraktı ve Cumhuriyet tarihinin rekor seviyelerinden birine ulaştı.

Yeni eylem planıyla birlikte, Türk ihraç ürünlerinin uluslararası normlara ve siber izlenebilirlik standartlarına tam uyumlu hale getirilerek dış pazardaki rekabet gücünün daha da tahkim edileceği bildirildi.