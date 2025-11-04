Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu: Şap hastalığı kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı, şap hastalığının artık kontrol altına alındığını belirtti. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde görülen şap hastalığı (SAT1 serotipi) ile mücadele çalışmalarının planlı, kontrollü ve bilimsel bir temelde sürdürüldüğü ifade edildi.

Bakanlık, "Aşılama oranı yüzde 92'ye ulaşmıştır. Türkiye'deki tüm büyükbaş hayvan varlığı ilk tur aşılamadan geçirilmiş olup ikinci tur aşılama kampanyası başlatılmıştır." dedi.

Açıklamada, mücadeledeki son duruma ilişkin şu değerlendirmede bulunuldu: "Salgın, kontrol altına alınmıştır. Ülke genelinde yürütülen yoğun aşılama, karantina ve saha denetimleri sayesinde hastalığın yayılımı büyük oranda sınırlandırılmıştır. Aşılama oranı yüzde 92'ye ulaşmıştır. Türkiye'deki tüm büyükbaş hayvan varlığı ilk tur aşılamadan geçirilmiş olup ikinci tur aşılama kampanyası başlatılmıştır."

"BİLİM DIŞI İDDİALARA KARŞI ADLİ SÜREÇ BAŞLATILMIŞTIR"

Bakanlık açıklamasında, sahadan düzenli olarak numune akışının sağlandığının ve virüsün genetik yapısının yakından takip edildiğinin altı çizildi. Dezenformasyonla mücadeleye de değinilen açıklamada, "Bilim dışı iddialara karşı adli süreç başlatılmıştır" denildi.

Konuyla ilgili olarak, "Sosyal medyada aşıların hayvanları hasta ettiğine yönelik gerçeğe aykırı paylaşımlar yapan kişiler hakkında adli işlemler başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın "Acil Eylem Planı" kapsamında tüm süreçlerin titizlikle yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, söz konusu eylem planı doğrultusunda il ve ilçe müdürlükleri, laboratuvarlar ve saha ekiplerinin koordineli şekilde görev yaptıklarına işaret edildi.

Açıklamada, veteriner sağlık personelinin 7 gün 24 saat esasına göre sahada olduğu bildirilerek, şu detaylar kaydedildi: "Hastalığın yayılımını önlemek amacıyla denetim, aşılama ve numune alma faaliyetleri aralıksız devam etmektedir. Konuyla ilgili Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (WOAH) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile sürekli temas halinde olunarak teknik bilgi paylaşımı yapılmakta, ülkemizdeki gelişmeler düzenli raporlanmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak hayvan sağlığının korunması, hayvancılığın sürdürülebilirliği için tüm tedbirler alınmaya devam etmektedir."