Tarımda 3 kimyasal maddeye tam yasak geldi! Bakanlık takvimi açıkladı: İthalat ve imalat durduruluyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, tarımsal üretimde kullanılan ve insan ile çevre sağlığı açısından ciddi riskler barındıran 3 aktif maddenin piyasadan çekilmesine karar verdi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Tarımda 3 kimyasal maddeye tam yasak geldi! Bakanlık takvimi açıkladı: İthalat ve imalat durduruluyor
Yayınlanma:

5996 sayılı Kanun kapsamında yapılan risk değerlendirmeleri ve Avrupa Birliği müktesebatındaki gelişmeler doğrultusunda; Thiophanate Methyl, Indoxacarb ve Phosmet aktif maddelerini içeren bitki koruma ürünlerinin ithalatı, üretimi ve sahada kullanımı kademeli bir takvimle tamamen yasaklandı.

YASAKLANAN 3 AKTİF MADDE VE TAŞIDIKLARI HAYATİ TEHLİKELER

Genel Müdürlük tarafından yürütülen bilimsel ve toksikolojik incelemeler neticesinde yasak kapsamına alınan maddeler ve gerekçeleri şöyle sıralandı:

Thiophanate Methyl: Güvenli toksikolojik referans değerlerinin saptanamaması, tüketiciler açısından doğrudan akut risk taşıması, hormon sistemini tahrip eden endokrin bozucu potansiyeli ve AB onayının iptal edilmiş olması nedeniyle listeye alındı.

Indoxacarb: Küçük otçul memeliler, toprak solucanlarıyla beslenen canlılar ve özellikle bal arıları başta olmak üzere faydalı böcek popülasyonları üzerindeki yıkıcı etkileri ile insan sağlığına yönelik akut riskleri sebebiyle yasaklandı.

Phosmet: İlaçlama yapan çiftçiler, tarım işçileri ve uygulama alanının çevresindeki vatandaşlar için koruyucu ekipmana rağmen kabul edilemez sağlık riskleri doğurması, sucul ekosistem ve tüketiciler üzerinde yüksek kronik hasar oluşturması gerekçesiyle men edildi.

PİYASADAN ÇEKİLME TAKVİMİ NETLEŞTİ

Bakanlık, sahada bu ürünlerin yerine geçebilecek güvenli alternatif bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırıldığını belirterek geçiş takvimini kamuoyuna ilan etti:

Fiili İthalatın Sona Ermesi: 13 Kasım 2026
Fabrika ve Tesislerde İmalatın Durdurulması: 18 Aralık 2026
Tarımsal Arazilerde Kullanımın Tamamen Sonlandırılması: 31 Aralık 2027
Sürecin tamamlanmasıyla birlikte söz konusu kimyasalların Türkiye sınırları içinde satışı, bulundurulması ve tarımsal alanlarda tatbiki bütünüyle suç teşkil edecek.

Sürücüler hemen bagajınızı kontrol edin! Eksik olan yandı: Hem ceza yazılacak hem muayeneden geçmeyecekSürücüler hemen bagajınızı kontrol edin! Eksik olan yandı: Hem ceza yazılacak hem muayeneden geçmeyecekGündem
Türk Telekom teknolojisi geleceğin teminatı: COP31’in Master Partner’ı Türk Telekom, Türkiye’nin iklim eylemine güç katıyorTürk Telekom teknolojisi geleceğin teminatı: COP31’in Master Partner’ı Türk Telekom, Türkiye’nin iklim eylemine güç katıyorMedya
Tarım
Günün Manşetleri
TÜİK temmuz ayı rakamlarını duyurdu!
COP31’in Master Partner’ı Türk Telekom, Türkiye'ye güç katıyor
11 aylık Büşra bebek dosyasında kan donduran itiraf!
Sebze ve meyvede fiyat manipülasyonuna darbe
İstanbul merkezli dev baskında 39 şüpheli yakalandı
İran'dan ABD'ye Hürmüz ve petrol resti!
Meteoroloji'den 15 Eylül uyarısı!
Belediyeye yönelik dev operasyonda sıcak gelişme!
Okul bahçe görevlilerine 2 bin 800 el dedektörü dağıtıldı
Müstehcen içeriklere anında müdahale talimatı
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den 15 Eylül uyarısı! Meteoroloji'den 15 Eylül uyarısı!
Altında tansiyon yükseldi! Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altında tansiyon yükseldi! Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Akaryakıta dev zam geldi! Motorindeki artış pompaya yansıdı: İşte 15 Eylül il il güncel fiyatlar Akaryakıta dev zam geldi! Motorindeki artış pompaya yansıdı: İşte 15 Eylül il il güncel fiyatlar
9 Milyon 700 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar 9 Milyon 700 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar
Az önce deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu?