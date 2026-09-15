Tarımda 3 kimyasal maddeye tam yasak geldi! Bakanlık takvimi açıkladı: İthalat ve imalat durduruluyor

5996 sayılı Kanun kapsamında yapılan risk değerlendirmeleri ve Avrupa Birliği müktesebatındaki gelişmeler doğrultusunda; Thiophanate Methyl, Indoxacarb ve Phosmet aktif maddelerini içeren bitki koruma ürünlerinin ithalatı, üretimi ve sahada kullanımı kademeli bir takvimle tamamen yasaklandı.

YASAKLANAN 3 AKTİF MADDE VE TAŞIDIKLARI HAYATİ TEHLİKELER

Genel Müdürlük tarafından yürütülen bilimsel ve toksikolojik incelemeler neticesinde yasak kapsamına alınan maddeler ve gerekçeleri şöyle sıralandı:

Thiophanate Methyl: Güvenli toksikolojik referans değerlerinin saptanamaması, tüketiciler açısından doğrudan akut risk taşıması, hormon sistemini tahrip eden endokrin bozucu potansiyeli ve AB onayının iptal edilmiş olması nedeniyle listeye alındı.

Indoxacarb: Küçük otçul memeliler, toprak solucanlarıyla beslenen canlılar ve özellikle bal arıları başta olmak üzere faydalı böcek popülasyonları üzerindeki yıkıcı etkileri ile insan sağlığına yönelik akut riskleri sebebiyle yasaklandı.

Phosmet: İlaçlama yapan çiftçiler, tarım işçileri ve uygulama alanının çevresindeki vatandaşlar için koruyucu ekipmana rağmen kabul edilemez sağlık riskleri doğurması, sucul ekosistem ve tüketiciler üzerinde yüksek kronik hasar oluşturması gerekçesiyle men edildi.

PİYASADAN ÇEKİLME TAKVİMİ NETLEŞTİ

Bakanlık, sahada bu ürünlerin yerine geçebilecek güvenli alternatif bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırıldığını belirterek geçiş takvimini kamuoyuna ilan etti:

Fiili İthalatın Sona Ermesi: 13 Kasım 2026

Fabrika ve Tesislerde İmalatın Durdurulması: 18 Aralık 2026

Tarımsal Arazilerde Kullanımın Tamamen Sonlandırılması: 31 Aralık 2027

Sürecin tamamlanmasıyla birlikte söz konusu kimyasalların Türkiye sınırları içinde satışı, bulundurulması ve tarımsal alanlarda tatbiki bütünüyle suç teşkil edecek.