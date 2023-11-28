Tarımda Tehlike Çanları Çalıyor! Mısır ve Pamuk Ekim Alanları Azalacak

2024'te mısır ekim alanları yüzde 40, pamuk ekim alanları yüzde 30 azalacak. Açıklama Bismil Pamukçular Birliği Başkanı Hasan Vural'dan geldi. Dışa bağımlığın artabileceğini söyleyen Vural, çiftçinin teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

Tarımda Tehlike Çanları Çalıyor! Mısır ve Pamuk Ekim Alanları Azalacak
Editör: Ekrem Demir
Son Güncelleme:

Girdi maliyetleri altında ezilen çiftçi zarar üstüne zarar etti. Gidişat iyi değil.

2024'te mısır ekim alanları yüzde 40, pamuk ekim alanları yüzde 30 azalacak.

Diyarbakır Bismil Pamukçular Birliği Başkanı Hasan Vural, pamuk ve mısır çiftçinin son durumunu anlattı. Üreticinin korunması gerektiğini söyledi.

Mısır ve pamuk stratejik ürünler arasında ancak kazanamayan çiftçi başka ürünlere yöneliyor.

Çiftçi ürün sulamak için de kabarık fatura ödemek zorunda kalıyor.

Akkuyu NGS'de Çalışmalar Sürüyor! İlk Güç Ünitesi 2025'te Devreye AlınacakAkkuyu NGS'de Çalışmalar Sürüyor! İlk Güç Ünitesi 2025'te Devreye AlınacakYurt
# mısır # pamuk # Tarım
Çok Okunanlar
Dilan Polat'tan Mektup Var!
Dilan Polat'tan Mektup Var!
İstanbul'da Barajlardaki Su Oranı Yükselmeye Devam edecek Mi?
İstanbul'da Barajlardaki Su Oranı Yükselmeye Devam edecek Mi?
Maraş'ta Deprem Oldu! Diğer İllerden Hissedildi Mi?
Maraş'ta Deprem Oldu! Diğer İllerden Hissedildi Mi?
En Büyük Şikayetimiz Yavaş Metabolizma!
En Büyük Şikayetimiz Yavaş Metabolizma!
Bugün Hangi İlçelerde Su Kesilecek? 28 Kasım'da İstanbul Su Kesintileri...
Bugün Hangi İlçelerde Su Kesilecek? 28 Kasım'da İstanbul Su Kesintileri...
Öne Çıkanlar Filistin direnişi İsrail'i bozguna uğrattı! - Görüş Alanı - Seda Ateşoğlu Filistin direnişi İsrail'i bozguna uğrattı! - Görüş Alanı - Seda Ateşoğlu Fenerbahçe'ye Golcü Sürprizi: Erik Botheim Fenerbahçe'ye Golcü Sürprizi: Erik Botheim