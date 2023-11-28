Tarımda Tehlike Çanları Çalıyor! Mısır ve Pamuk Ekim Alanları Azalacak
2024'te mısır ekim alanları yüzde 40, pamuk ekim alanları yüzde 30 azalacak. Açıklama Bismil Pamukçular Birliği Başkanı Hasan Vural'dan geldi. Dışa bağımlığın artabileceğini söyleyen Vural, çiftçinin teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.
Girdi maliyetleri altında ezilen çiftçi zarar üstüne zarar etti. Gidişat iyi değil.
2024'te mısır ekim alanları yüzde 40, pamuk ekim alanları yüzde 30 azalacak.
Diyarbakır Bismil Pamukçular Birliği Başkanı Hasan Vural, pamuk ve mısır çiftçinin son durumunu anlattı. Üreticinin korunması gerektiğini söyledi.
Mısır ve pamuk stratejik ürünler arasında ancak kazanamayan çiftçi başka ürünlere yöneliyor.
Çiftçi ürün sulamak için de kabarık fatura ödemek zorunda kalıyor.