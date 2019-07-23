Tarımın gözdesi solucan gübresi

Hiç bir şeyden çekmediler, yüksek girdilerden çektikleri kadar. Ancak her aşaması doğal süreçlerden geçen solucan gübresinin kullanımı yaygınlaştıkça, Türk çiftçisinin ağır maliyetlerden doğan yükü bir nebze hafiflemiş olacak.
Günden güne yaygınlaşan bu "siyah altın" tarım tekellerine de meydan okuyor.
Burdur Bucak Kocaaliler Köyünde Ali İhsan ve Ferah Çiftçi kurumsal yöneticiliklerini bir kenara bıraktı. Kendilerini Solucan Gübresi kullanımını bölge genelinde yaygınlaştırmaya adadı.
Olağanüstü hızla çoğalan solucanlar, bitkisel veya hayvansal organik atıkları çok hızlı sindiriyor. Sindirim sistemleri neredeyse 3,5 milyar yıldan beri evrimleşmiş bir biyo-nano teknolojik fabrika. Yani biyolojik atığı işleyip tekrar toprağa geri veriyor. İşte oradan da ortaya dünyanın en kaliteli gübresi çıkıyor.
Temelini attıkları Akıllı Çiftlik'in bir bölümünde solucanlarını çoğaltan Çiftçi Ailesi, henüz yolun başında. Ancak sağlıklı üretim zincirini bilimsel araştırmalarla da destekliyorlar. Kocaaliler’in benzersiz incir ağaçları ve sebze bahçeleri ürettikleri solucan gübresi ile daha da verimli hale geliyor.
HABER: DEVRİM AŞKIN KARASOY
KAMERA: DEVRİM DÖNMEZ
ulusal.com.tr
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