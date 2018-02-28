Ege bölgesinin en köklü ve sektör temsilcilerini aynı çatı altında buluşturan 14. Ege Tarım, Sera ve Hayvancılık Fuarı, açıldı.
30 bin metrekare alanda kurulu olan fuar, 214 firmaya ev sahipliği yapıyor.
Fuarda traktör, biçerdöver, tarımsal sulama sistemleri ve ekipmanları ile daha birçok teknolojik ürün görücüye çıktı.
5 gün sürecek fuarın kent ekonomisine ciddi kazanç sağlayacağı düşünülüyor.
ulusal.com.tr
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