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Tarımın kalbi Denizli'de attı

Tarımın kalbi bugün Denizli'de attı. Çiftçiler ve sektör temsilcileri, tarım fuarında bir araya geldi.

Tarımın kalbi Denizli'de attı
Ege bölgesinin en köklü ve sektör temsilcilerini aynı çatı altında buluşturan 14. Ege Tarım, Sera ve Hayvancılık Fuarı, açıldı.

30 bin metrekare alanda kurulu olan fuar,  214 firmaya ev sahipliği yapıyor.

Fuarda traktör, biçerdöver, tarımsal sulama sistemleri ve ekipmanları ile daha birçok teknolojik ürün görücüye çıktı.

5 gün sürecek fuarın kent ekonomisine ciddi kazanç sağlayacağı düşünülüyor.


ulusal.com.tr
 
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