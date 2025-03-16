Tarımsal destek ödemelerinde aksama! Çiftçiler mağdur mazot ve gübre destekleri neden ödenmiyor?

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar yaptığı açıklamada, “Destek ödemelerinin bir an önce tamamlanması elzemdir.” ifadelerini kullandı.

Henüz başlamayan gübre ve mazot destek ödemelerinin de vakit kaybetmeden çiftçilere ulaştırılması gerektiğini belirten Bayraktar, “Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için verilen destekler kritik öneme sahiptir. Çiftçilerimizin talepleri hızlıca karşılanmalı.” dedi.