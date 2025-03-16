Tarımsal destek ödemelerinde aksama! Çiftçiler mağdur mazot ve gübre destekleri neden ödenmiyor?

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), bazı illerde 2024 yılı prim destek ödemelerinin henüz yapılmadığını belirterek, ödemelerin acilen tamamlanması gerektiğini vurguladı.

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Tarımsal destek ödemelerinde aksama! Çiftçiler mağdur mazot ve gübre destekleri neden ödenmiyor?
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TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar yaptığı açıklamada, “Destek ödemelerinin bir an önce tamamlanması elzemdir.” ifadelerini kullandı.

Henüz başlamayan gübre ve mazot destek ödemelerinin de vakit kaybetmeden çiftçilere ulaştırılması gerektiğini belirten Bayraktar, “Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için verilen destekler kritik öneme sahiptir. Çiftçilerimizin talepleri hızlıca karşılanmalı.” dedi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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