Tarlada 10, pazarda 40 lira! Karaköy salatalığında hasat heyecanı başladı
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde yaklaşık 200 dönüm alanda atalık tohumlarla yetiştirilen meşhur Karaköy salatalığının hasat dönemi başladı.
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde lezzeti ve aromasıyla tanınan Karaköy salatalığı için tarlalarda hasat mesaisi başladı. Atalık tohum kullanılarak yetiştirilen salatalıklar, üreticiler tarafından Adana-Kozan kara yolu üzerine kurulan Türk bayraklı çadırlarda doğrudan tüketiciye sunuluyor.
TARLADA 10, PAZARDA 40 LİRAYA SATILIYOR
İmamoğlu ilçesi genelinde yaklaşık 200 dönümlük bir alanda üretimi gerçekleştirilen Karaköy salatalığı, her yıl ocak ayında toprakla buluşturuluyor.
Mart ayında toplanmaya başlanan ürünün hasat süreci haziran ayına kadar devam ediyor.
Üretim alanında kilosu 10 liradan alıcı bulan salatalığın fiyatı, pazar ve manav tezgahlarında 30 ile 40 lira seviyelerine kadar çıkıyor.
Üretici Şemra Şimşek, bu tarımsal faaliyetin kendilerine atalarından miras kaldığını ifade etti. Üretim aşamasındaki zorlukları ve salatalığın özelliklerini aktaran Şimşek, şu ifadeleri kullandı: "Atalarımızdan kalan bir meslek bu. Ocak ayında seralara ekiyoruz. Çocuğumuz gibi bakıyoruz. Güneş çıktığında açacaksın, yağmur yağdığında çiğ değdirmeyeceksin. Bu bizim atalarımızın yerli salatalığı. Dolapta 15 gün hiçbir şey olmadan dayanır. İnsanlar serayı görerek gelip çamurlu haliyle alıyor"
Karaköy salatalığının satış fiyatları ve bu yılki hasat durumu hakkında da değerlendirmelerde bulunan Şimşek, hava şartlarının üretimi olumsuz etkilediğini belirtti.
Ürünün tarlada 10 liradan satıldığını hatırlatan Şimşek, geçmiş yıllarda düzenlenen festivalleri anımsatarak şunları söyledi: "Tezgahta şu an 30 liraya satıyoruz. Tezgahta sattığımız ürünle işçinin parasını çıkarıyoruz. Bu yıl yağışlardan dolayı rekolte düşük. Eskiden adına festivaller yapılırdı. Belediye başkanları gelir, en lezzetli salatalığı yetiştirene çeyrek altın verilirdi"