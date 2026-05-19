Tarlada 10, pazarda 40 lira! Karaköy salatalığında hasat heyecanı başladı

Üretici Şemra Şimşek, bu tarımsal faaliyetin kendilerine atalarından miras kaldığını ifade etti. Üretim aşamasındaki zorlukları ve salatalığın özelliklerini aktaran Şimşek, şu ifadeleri kullandı: "Atalarımızdan kalan bir meslek bu. Ocak ayında seralara ekiyoruz. Çocuğumuz gibi bakıyoruz. Güneş çıktığında açacaksın, yağmur yağdığında çiğ değdirmeyeceksin. Bu bizim atalarımızın yerli salatalığı. Dolapta 15 gün hiçbir şey olmadan dayanır. İnsanlar serayı görerek gelip çamurlu haliyle alıyor"