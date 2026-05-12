Tarlada kan donduran manzara! Boğazında kesi izi olan 63 yaşındaki adam ölü bulundu

Uşak'ın Kemalöz Mahallesi yakınlarındaki bir tarım arazisinde, 63 yaşındaki bir erkeğin cansız bedeni bulundu. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde şahsın boğaz kısmında kesi yarası olduğu tespit edilirken, emniyet güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Tarlada kan donduran manzara! Boğazında kesi izi olan 63 yaşındaki adam ölü bulundu
Yayınlanma:

Olay, Uşak merkeze bağlı Kemalöz Mahallesi yakınlarındaki bir tarım arazisinde meydana geldi. Bölgeden geçen vatandaşlar, tarlanın içinde hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu yetkililere bildirdi. Gelen ihbar üzerine olay yerine hızla 112 sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BOĞAZINDA KESİ YARASI BULUNDUĞU ANLAŞILDI

Bölgeye ulaşan 112 sağlık görevlileri, yaptıkları tıbbi müdahale ve kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan ilk fiziki incelemede, maktulün boğaz kısmında kesi yarası bulunduğu anlaşıldı.

Güvenlik güçleri tarafından yürütülen kimlik tespit çalışmalarında ise hayatını kaybeden kişinin 63 yaşındaki G.A. olduğu saptandı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin arazide yürüttüğü çalışmaların tamamlanmasının ardından G.A'nın cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın nasıl gerçekleştiğini aydınlatmak amacıyla polis ekipleri tarafından geniş kapsamlı bir soruşturma yürütülüyor.

Dudak uçuklatan çoban maaşları sonrası üreticiler harekete geçti! Afganistan’dan işçi getirildiDudak uçuklatan çoban maaşları sonrası üreticiler harekete geçti! Afganistan’dan işçi getirildiYurt
FETÖ'nün sınav çarkına darbe! 2014 ALS soruları için düğmeye basıldıFETÖ'nün sınav çarkına darbe! 2014 ALS soruları için düğmeye basıldıGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

uşak erkek cesedi
Günün Manşetleri
2014 ALS soruları için düğmeye basıldı
Binlerce yasa dışı bahis sitesine erişim engeli
DEAŞ’ın kripto kasasına darbe
İBB Ağaç A.Ş. operasyonunda son durum
Kocaeli’de feci kaza! İşçi servisi ile tır çarpıştı
Saadet Partisi Genel Başkanı Ulusal Kanal’a konuştu
Burcu Köksal yarın AK Parti’ye katılıyor
Aydın’da usulsüz rapor skandalı
Trump hayal kırıklığını itiraf etmek zorunda kaldı!
8,7 Milyar Liralık "Kirli Çark" darmadağın edildi!
Çok Okunanlar
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Gazete manşetleri 12 Mayıs Salı Gazete manşetleri 12 Mayıs Salı
İran Meclis Başkanı Kalibaf’tan ABD’ye net mesaj İran Meclis Başkanı Kalibaf’tan ABD’ye net mesaj
DEAŞ’ın kripto kasasına darbe DEAŞ’ın kripto kasasına darbe
Uzak Şehir 62. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı izle Uzak Şehir 62. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı izle