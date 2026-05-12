Tarlada kan donduran manzara! Boğazında kesi izi olan 63 yaşındaki adam ölü bulundu

Olay, Uşak merkeze bağlı Kemalöz Mahallesi yakınlarındaki bir tarım arazisinde meydana geldi. Bölgeden geçen vatandaşlar, tarlanın içinde hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu yetkililere bildirdi. Gelen ihbar üzerine olay yerine hızla 112 sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BOĞAZINDA KESİ YARASI BULUNDUĞU ANLAŞILDI

Bölgeye ulaşan 112 sağlık görevlileri, yaptıkları tıbbi müdahale ve kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan ilk fiziki incelemede, maktulün boğaz kısmında kesi yarası bulunduğu anlaşıldı.

Güvenlik güçleri tarafından yürütülen kimlik tespit çalışmalarında ise hayatını kaybeden kişinin 63 yaşındaki G.A. olduğu saptandı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin arazide yürüttüğü çalışmaların tamamlanmasının ardından G.A'nın cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın nasıl gerçekleştiğini aydınlatmak amacıyla polis ekipleri tarafından geniş kapsamlı bir soruşturma yürütülüyor.