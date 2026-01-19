Tarlada ölü bulunmuştu: 10,5 yıl sonra katil zanlıları yakalandı

Olay, 29 Ağustos 2015 tarihinde merkez Sur ilçesine bağlı kırsal Bağpınar Mahallesi Üçyol mevkisinde meydana geldi.

Diyarbakır-Bingöl kara yolu kenarındaki bir arazide Veysi Çevik, uzun namlulu silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Çevik'in öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında dosya yeniden ele alındı.

JANDARMADAN ÖZEL ÇALIŞMA GRUBU

Cinayetin aydınlatılması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Bu çerçevede Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Kriminal Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yer aldığı özel bir çalışma grubu oluşturuldu.

DARALTILMIŞ BAZ ÇALIŞMASI ELE VERDİ

Özel ekip, soruşturma sürecinde en ince detayları değerlendirdi. Daraltılmış baz istasyonu çalışmaları, teknik yöntemlerle elde edilen verilerin analizi, geçmiş ifade tutanakları ve olay yerinden elde edilen bulguların inceleme raporları bir araya getirildi.

Yapılan analizler sonucunda Veysi Çevik'in öldürülmesiyle bağlantılı oldukları belirlenen Mehmet K, Mustafa K, Aydın K, Raüf K, Sedat K. ve Mahmut K. düzenlenen operasyonla yakalandı.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 6 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.