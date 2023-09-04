Tarlasına düşen taşı göktaşını satılığa çıkardı! İşte fiyatı

Diyarbakır'da bir vatandaş göktaşı bulduğunu iddia etti ve taşı 4 milyon liraya satılığa çıkardı. O vatandaş taşın 500 gram olduğunu söyledi.

Tarlasına düşen taşı göktaşını satılığa çıkardı! İşte fiyatı
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Diyarbakır'da bir vatandaş, göktaşı olduğunu söylediği cismi 4 milyon liraya satışa çıkardı.

2 Eylül Cumartesi günü akşam saat 20.30 sıralarında Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde bir göktaşının düştüğü görülmüştü.

Bu esnada Ergani ilçesinin kırsal Güneştepe Mahallesi’nde arkadaşlarıyla oturan Umut Can Gümüş, gökyüzünün maviye bürünmesiyle harekete geçti.

Tarlasında yaklaşık 4 saat arama yapan Gümüş, göktaşı olduğunu düşündüğü bir cisim buldu.

SICAKLIĞINDAN DOLAYI ELLEYEMEDİM

Taşı bulduğumda sıcaklığından dolayı elleyemedim." diyen Gümüş, şunları söyledi:

- O sırada tişörtümü çıkarıp taşı içine koydum. Evde taşın fotoğrafını çekip öğretmen olan amcama gönderdim. Amcam da Ankara’da bu işlerle ilgilenen arkadaşlarına gönderdi. Arkadaşları da taşı kolonyayla yıkayıp parmağınızla taşı kazıyın dedi. Eğer siyah bir madde parmağa yapışırsa göktaşı olabileceğini söyledi.

Taşın ağırlığının 500 gram olduğunu söyleyen Gümüş, "Taşın alıcısı olursa 4 milyon TL’ye satıyorum.” dedi.

Önceki akşam saat 20.15 sıralarında Doğu ve Güneydoğu illerinde gökyüzünün mavi bir ışıkla kaplandığı görülmüştü. Olayın göktaşı düşmesi nedeniyle meydana geldiği belirtilmişti.

# diyarbakır # göktaşı
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