Tarsus'ta okulda korkutan olay: 4 öğrenciyi hastanelik oldu

Mersin’in Tarsus ilçesinde, okul dışındaki bir marketten aldıkları paketli salamı tüketen 4 ortaokul öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemelerde, öğrencilerin yediği salamın son kullanma tarihinin geçtiği belirlendi.

Mersin’in Tarsus ilçesinde, dışarıdan satın aldıkları salamı yedikten sonra fenalaşan 4 öğrenci, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Zehirlenme şüphesiyle müşahede altına alınan çocukların tükettiği salamın son kullanma tarihinin geçtiği ortaya çıktı.

OKULDA RAHATSIZLANDILAR

Olay, Gaziler Mahallesi Kalburcu Caddesi üzerindeki Ahmet Zeki Şanlı İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 8. sınıfta eğitim gören ve yaşları 13 ile 15 arasında değişen 4 kız öğrenci, okul dışındaki bir marketten salam satın aldı. Salamı yedikten bir süre sonra okulda fenalaşan öğrencilerin durumu öğretmenlerine bildirmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

POLİS İNCELEMESİ: TARİHİ 20 GÜN GEÇMİŞ

İdarecilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, 4 öğrenciyi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, öğrencilerin tükettiği salam paketinin üzerindeki son kullanma tarihinin 14 Nisan 2026 olduğu belirlendi. Ürünün son kullanma tarihinin yaklaşık 20 gün önce dolmuş olması dikkat çekti.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Hastanede tedavileri devam eden öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, tarihi geçmiş ürün satan işletme hakkında işlem yapılması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

