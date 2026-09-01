Tarsus'ta sulama kanalı faciası: 6 yaşındaki çocuk kurtarıldı, kardeşi aranıyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen 6 yaşındaki çocuk, çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Tarsus'ta sulama kanalı faciası: 6 yaşındaki çocuk kurtarıldı, kardeşi aranıyor
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Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen 6 yaşındaki çocuk, vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Çocuğun 9 yaşındaki kardeşinden ise haber alınamıyor. Kayıp çocuğun bulunması için bölgede arama çalışmaları sürüyor.

Olay, Yeni Mahalle 4018 Sokak'ta bulunan sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre, kanalda bir çocuğun boğulma tehlikesi geçirdiğini gören vatandaşlar çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

VATANDAŞ SUYA ATLAYIP ÇOCUĞU KURTARDI

6 yaşındaki Y.H., Tuğra Nazmi Sarıgül adlı vatandaş tarafından sudan çıkarıldı. Bilinci kapalı olan çocuk, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakıma alınan Y.H.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

KARDEŞİNDEN HABER ALINAMIYOR

Polis ekiplerinin aileyle yaptığı görüşmede, ailenin 9 yaşındaki çocukları M.H.'den de haber alamadığı öğrenildi. Bunun üzerine M.H.'nin bulunması için bölgede araştırma ve arama çalışmaları başlatıldı.

"'ÇOCUK BOĞULUYOR' DİYE BAĞIRDILAR, DİREKT KOŞTUM"

Y.H.'yi sudan çıkaran Tuğra Nazmi Sarıgül, yaşananları anlattı. Yakındaki bir ayakkabıcının önünde oturdukları sırada yardım seslerini duyduğunu belirten Sarıgül şunları söyledi: "Ben direkt koştum. Baktığımda çocuk suyun üzerinde yüzüyordu. Hemen kanala atladım. Bahçe sulamak için kullanılan hortumun bulunduğu noktadan çocuğu sudan çıkardım."

Çocuğu kıyıya çıkardıktan sonra çevredeki vatandaşların müdahalede bulunduğunu ifade eden Sarıgül, yaşananları şöyle aktardı: "Çocuğu benden aldılar ve kaldırıma yatırdılar. Kendine gelmesi için müdahale etmeye çalıştılar. Çocuk istifra etti ancak bilinci yerine gelmedi."

Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Mersin Sulama Kanalı
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