Tarsus'ta vahşet: Kapıya dayandı, önce eşini sonra kendini vurdu
Mersin'in Tarsus ilçesinde, hakkında yaklaşık 1,5 yıldır uzaklaştırma kararı bulunan İsmail S. (47), eşi Narin S.'nin (46) çalıştığı iş yerine giderek tabancayla ateş etti. Kadını öldüren İsmail S., ardından aynı silahla kendi canına kıydı.
Olay, Tarsus'un Duatepe Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı'nda yaşandı. İsmail S., eşi Narin S.'nin çalıştığı iş yerine konuşmak amacıyla gitti. Edinilen bilgilere göre, ikili arasında görüşme sırasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine İsmail S., yanında taşıdığı tabancayla eşine ateş etti. Narin S.'yi vuran İsmail S., olay yerinden ayrılmadan aynı silahı bu kez kendine doğrultarak tetiği çekti.
Silah seslerini duyan çevredekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk müdahale ve kontroller sonucunda hem Narin S.'nin hem de İsmail S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Soruşturma kapsamında ortaya çıkan bilgilere göre İsmail S. hakkında yaklaşık bir buçuk yıldır uzaklaştırma kararı bulunuyordu. Söz konusu karara rağmen İsmail S.'nin eşi Narin S.'nin çalıştığı iş yerine gittiği öğrenildi.
Olay yerinde polis ekiplerinin incelemesi devam ederken, çiftin ölümüyle ilgili soruşturma resmen başlatıldı.
Olayın tam olarak nasıl geliştiği, uzaklaştırma kararının kapsamı ve bu kararın ne şekilde uygulandığına ilişkin ayrıntıların soruşturma sürecinde netleşmesi bekleniyor.