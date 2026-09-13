Tarsus'ta vahşet: Kapıya dayandı, önce eşini sonra kendini vurdu

Silah seslerini duyan çevredekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk müdahale ve kontroller sonucunda hem Narin S.'nin hem de İsmail S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.