Tartışma bir anda kabusa döndü! Eşi ve kızına kurşun yağdırdı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aile içinde başlayan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. 49 yaşındaki şahıs, 44 yaşındaki eşi ve 24 yaşındaki kızını ateşli silahla yaraladıktan sonra olay yerinden firar etti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Tartışma bir anda kabusa döndü! Eşi ve kızına kurşun yağdırdı
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Olay, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Ev içerisinde H.T. (49) ile eşi E.T. (44) ve kızı M.T. (24) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen gerginlik sırasında H.T., yanında bulundurduğu silahı ateşleyerek eşine ve kızına kurşun yağdırdı.

Evden yükselen silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi.

ANNE VE KIZININ SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Yapılan ihbar üzerine adrese hızla polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Bölgeye ulaşan sağlık görevlileri, yaralı haldeki anne ve kıza ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. İlk yardım işlemlerinin ardından E.T. ve M.T. ambulanslara alınarak Siverek Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Hastanede tedavi altına alınan anne ve kızının sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bilgisi paylaşıldı.

Eşi ve kızına yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen H.T. ise olayın hemen ardından evden çıkarak izini kaybettirdi. Polis ekipleri, firari şüpheliyi yakalamak amacıyla bölgede geniş çaplı bir arama çalışması başlattı.

Emniyet güçlerinin olayın arka planını aydınlatmaya yönelik başlattığı soruşturma kesintisiz olarak sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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