Tartışma cinayete dönüştü! Demir çubukla katledildi, 3 tutuklama

Olay, Çivril ilçesine bağlı Kıralan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat Bilgihan ile Halil A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çevrede bulunan vatandaşlar tarafları ayırmaya çalıştı.

DEMİR ÇUBUKLA SALDIRDI

İddiaya göre tarafların ayrılmasının ardından Halil A., eline aldığı demir çubukla Murat Bilgihan'a saldırdı. Başına aldığı darbeler sonucu yere yığılan Bilgihan için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 51 yaşındaki Murat Bilgihan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen Halil A., kardeşi Zeki A. ile yeğeni Soner A. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili adli soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.