Tartışma kanlı bitti! Biri vuruldu, biri bıçaklandı, üçüncü şahıs kayıplara karıştı

Elazığ'da bir evde üç kişi arasında çıkan tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda iki kişi yaralanırken, üçüncü şahıs ise olay yerinden kaçtı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Tartışma kanlı bitti! Biri vuruldu, biri bıçaklandı, üçüncü şahıs kayıplara karıştı
Yayınlanma:

Olay, Elazığ'ın İcadiye Mahallesi Yakup Şevki Caddesi'nde bulunan bir evde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, evde bulunan üç kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine olay silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi silahla vurularak, bir kişi ise bıçakla yaralandı. Olayın ardından üçüncü kişi ise olay yerinden kaçtı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAÇAN ŞÜPHELİ İÇİN ARAMA BAŞLATILDI

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Feci kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu! Düzce’de 4 can kaybıFeci kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu! Düzce’de 4 can kaybıYurt
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği talepleriyle ilgili yeni duyuru yayımlandıÖğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği talepleriyle ilgili yeni duyuru yayımlandıEğitim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Elazığ
Günün Manşetleri
Tır ile patpat çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
15 bin kiralık konut başvurusu 14 Eylül'de başlayacak
71 ilde dev uyuşturucu operasyonu!
Veyis Ateş ilk duruşmada tahliye edildi
Almanya seçimlerini silip süpüren AfD'ye tebrik!
AHBAP Derneği'ne dev operasyon!
İran Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapatıyor mu? "
Meteoroloji yeni haftanın ilk gününü işaret etti!
Antalya'da alevlerle amansız mücadele!
Valizlerden 70 milyon liralık uyuşturucu çıktı!
Çok Okunanlar
Depolar alev aldı: Rekor zammın ardından pompa fiyatları güncellendi! Depolar alev aldı: Rekor zammın ardından pompa fiyatları güncellendi!
Meteoroloji il il uyardı: Yarın bu illeri sağanak yağış vuracak! Meteoroloji il il uyardı: Yarın bu illeri sağanak yağış vuracak!
Meteoroloji yeni haftanın ilk gününü işaret etti! Meteoroloji yeni haftanın ilk gününü işaret etti!
8 Milyon 900 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar 8 Milyon 900 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar
Az önce deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu?