Tartışma kanlı bitti! Biri vuruldu, biri bıçaklandı, üçüncü şahıs kayıplara karıştı

Olay, Elazığ'ın İcadiye Mahallesi Yakup Şevki Caddesi'nde bulunan bir evde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, evde bulunan üç kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine olay silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi silahla vurularak, bir kişi ise bıçakla yaralandı. Olayın ardından üçüncü kişi ise olay yerinden kaçtı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAÇAN ŞÜPHELİ İÇİN ARAMA BAŞLATILDI

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.