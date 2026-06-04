Tartışmanın ardından silahına sarıldı! Sokak ortasında sevgilisine kurşun yağdırdı

Olay, Kınıklı Mahallesi Şehit Doktor Munise Özcan Caddesi'nde meydana geldi. S.Ö. isimli şahıs, daha önceden tartışma yaşadığı sevgilisi M.A.'nın 20 AGD 551 plakalı otomobilin içinde olduğunu gördü. Durumu fark eden S.Ö., üzerindeki pompalı tüfekle araca doğru ateş etti. Saldırının ardından şüpheli olay yerinden kaçtı. Gerçekleşen olayda otomobilin içerisinde bulunan M.A. ve kız kardeşi T.K. yaralandı.

ABLANIN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık görevlileri, yaralı abla ve kız kardeşine ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen yaralılardan M.A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Bölgeye intikal eden polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan şüpheli S.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin firari şahsı arama işlemleri sürüyor.