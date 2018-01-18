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Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de tartıştığı babasını bıçaklayarak öldüren zanlı gözaltına alındı

Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de bir kişi tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Serçeönü Mahallesi'nde ikamet eden Furkan D. ile babası Hamza D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle Furkan D, babasını bıçakla yaraladı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, baba Hamza D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözaltına alınan Furkan D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #kayseri #cinayet #Bıçak
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