Muğla'nın Fethiye ilçesinde pide salonu işleten kişi, tartıştığı gelinini öldürdü, oğlunu yaraladı.

Fethiye ilçesinde pide salonu işleten kişi, tartıştığı gelinini öldürdü, oğlunu yaraladı.



Alınan bilgiye göre, Çatalarık Mahallesi Osman Kaya Bulvarı'nda 73 yaşındaki Fahrettin H, birlikte çalıştırdığı pide salonunda gelini Serpil (44) ve oğlu Salih H. (48) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.



İş yerinin yakınındaki evinden av tüfeğini alarak geri dönen Fahrettin H, gelini ve oğluna ateş açtı.



İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Serpil ile eşi Salih H'yi ilk müdahalenin ardından ilçedeki hastanelere kaldırdı. Fethiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Serpil H. müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Salih H'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.



Zanlı Fahrettin H. polise teslim oldu.