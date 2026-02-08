Tartıştığı İZSU çalışanının kulağını ısırıp kopardı

İzmir’in Konak ilçesinde sağanak yağış sonrası yolda biriken suyun tahliyesi sırasında çıkan tartışma şiddete dönüştü. Kargo firması çalışanı E.P. (30), İZSU’ya bağlı taşeron firma çalışanı N.G.’nin (33) kulağını ısırarak bir kısmını kopardı. Olayın ardından gözaltına alınan E.P., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, perşembe günü Alsancak Mahallesi 1476/1 Sokak’ta meydana geldi. Sağanak nedeniyle yolda biriken suyun tahliyesi için bölgeye gelen İZSU’ya bağlı taşeron firmanın çalışanı N.G., kargo aracının alandan kaldırılmasını istedi.

ARAYA GİRDİLER, KAVGA BİTMEDİ

Bu talep üzerine N.G. ile kargo firması çalışanı E.P. arasında tartışma çıktı. Çevrede bulunan kişiler araya girerek tarafları ayırdı. Ancak iddiaya göre N.G., belediye aracına giderek sert bir cisimle yeniden olay yerine döndü.

KULAĞININ PARÇASI SU BİRİKİNTİSİNDE BULUNDU

E.P.’nin, elindeki cisimle kendisine vurmak isteyen N.G.’nin arkasından yaklaşarak kulağını ısırdığı belirtildi. N.G.’nin kulağının bir kısmı koparken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kopan kulak parçasının ise yoldaki su birikintisinde bulunduğu aktarıldı.

ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayın ardından kaçan E.P., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan N.G.’nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. E.P. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan iki kişi arasında yaşanan arbede, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.