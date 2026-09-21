Tartıştığı karısını vurdu, sokağa çıkıp rastgele ateş açtı: 3'ü çocuk 4 yaralı

Harun Keklikçi, gözaltına alındığı emniyetteki işlemleri ve sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan zanlı, çıkarıldığı hakimlik tarafından kasten öldürme ve yaralama suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

EVDEKİ TARTIŞMA SİLAHLI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

Olay, dün öğle saatlerinden sonra Şahinbey ilçesi 60. Yıl Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre Harun Keklikçi, evinde eşi Merve Keklikçi ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine evde bulunan pompalı tüfekle eşine ateş etti.

Evden çıkan Keklikçi, elindeki tüfekle çevreye ateş açtı. Açılan ateş sonucu sokakta bulunan Hatice Ö. (53) ile 3 çocuk yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri Keklikçi'yi yakalayarak gözaltına aldı. Zanlının evinde yapılan incelemede Merve Keklikçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan kadın ve 3 çocuk hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayda hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Merve Keklikçi'nin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından memleketi Kilis'te defnedildi.