Tartıştığı karısını vurdu, sokağa çıkıp rastgele ateş açtı: 3'ü çocuk 4 yaralı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde eşi Merve Keklikçi'yi pompalı tüfekle öldüren, ardından sokakta ateş açarak 3'ü çocuk 4 kişiyi yaralayan Harun Keklikçi (32) tutuklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Tartıştığı karısını vurdu, sokağa çıkıp rastgele ateş açtı: 3'ü çocuk 4 yaralı
Yayınlanma:

Harun Keklikçi, gözaltına alındığı emniyetteki işlemleri ve sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan zanlı, çıkarıldığı hakimlik tarafından kasten öldürme ve yaralama suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

EVDEKİ TARTIŞMA SİLAHLI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

Olay, dün öğle saatlerinden sonra Şahinbey ilçesi 60. Yıl Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre Harun Keklikçi, evinde eşi Merve Keklikçi ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine evde bulunan pompalı tüfekle eşine ateş etti.

Evden çıkan Keklikçi, elindeki tüfekle çevreye ateş açtı. Açılan ateş sonucu sokakta bulunan Hatice Ö. (53) ile 3 çocuk yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri Keklikçi'yi yakalayarak gözaltına aldı. Zanlının evinde yapılan incelemede Merve Keklikçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan kadın ve 3 çocuk hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayda hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Merve Keklikçi'nin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından memleketi Kilis'te defnedildi.

İstanbul'da sular kesiliyor! İSKİ'den 'planlı kesinti' alarmı! O ilçeler hazır olsunİstanbul'da sular kesiliyor! İSKİ'den 'planlı kesinti' alarmı! O ilçeler hazır olsunYurt
İstanbul 22 Eylül elektrik kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak!İstanbul 22 Eylül elektrik kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak!Yurt
​Gaziantep
Günün Manşetleri
Binlerce kişinin vatandaşlığı iptal edildi
Afra Saraçoğlu gözaltına alındı
Silivri Başsavcılığı'ndan 2 ilde eş zamanlı operasyon!
Her 2 ciddi kazadan birinde motosiklet var
İran, ABD'nin MQ-1 tipi İHA'sını füzeyle düşürdü
Prof. Dr. Osman Bektaş'tan çok kritik Savrun Fayı uyarısı
Ticaret Bakanlığı'ndan dış ticarete dev neşter!
Katılımevim'e şafak operasyonu!
15 yaşındaki Erdoğmuş dünya satrancında ilk 20'ye girdi
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu!
Çok Okunanlar
21 Eylül Pazartesi gram altın, yarım altın ve Ata altın fiyatları belli oldu! İşte son durum 21 Eylül Pazartesi gram altın, yarım altın ve Ata altın fiyatları belli oldu! İşte son durum
600 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar 600 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar
Çok sayıda ile gök gürültülü sağanak, o bölgeye toz taşınımı uyarısı Çok sayıda ile gök gürültülü sağanak, o bölgeye toz taşınımı uyarısı
Afra Saraçoğlu gözaltına alındı Afra Saraçoğlu gözaltına alındı
Motorin indirim sonrası kaç TL oldu? 21 Eylül Pazartesi benzin, motorin ve LPG listesi Motorin indirim sonrası kaç TL oldu? 21 Eylül Pazartesi benzin, motorin ve LPG listesi