Tartıştığı müşteri ateş etti! Eski futbolcunun oğlu silahlı saldırıda öldürüldü

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde restoran işletmecisi Haluk Altın, tartıştığı kişi tarafından tabancayla vuruldu. Eski futbolcu Mehmet Cemil Altın’ın oğlu olan Altın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde silahlı saldırı meydana geldi. Eski futbolcu Mehmet Cemil Altın’ın oğlu olan restoran işletmecisi Haluk Altın (45), tartıştığı müşteri tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetti.

Olay, Güzeloba Mahallesi 2152 Sokak’ta bulunan restoranda yaşandı. İddiaya göre, kız arkadaşıyla restorana gelen Ceyhun B. (38), saat geç olduğu gerekçesiyle içeri alınmadı. Bunun üzerine çıkan tartışmanın ardından iş yerinden ayrılan Ceyhun B, bir süre sonra geri dönerek işletmeci Haluk Altın’a tabancayla ateş etti.

Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Altın, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli Ceyhun B. polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin, “restorana alınmayınca sinirlendiğini” söylediği öğrenildi.

Haluk Altın’ın, bir dönem Trabzonspor, Rizespor, Gaziantepspor ve Samsunspor’da forma giyen eski futbolcu Mehmet Cemil Altın’ın oğlu olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Trabzonspor eski futbolcu öldürüldü
