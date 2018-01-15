Ankara'da bir baba tartıştığı oğlunu silahla vurarak öldürdü.

Ankara'da bir baba tartıştığı oğlunu silahla vurarak öldürdü.



Alınan bilgiye göre, Altındağ İlçesi Güneşevler Mahallesi Şehit Pilot Fatih Korcan Caddesi'ndeki bir apartmanda oturan Faruk Y. ile oğlu Rafet Y., henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba Faruk Y. oğlunu silahla vurdu.



Ağır yaralanan Rafet Y. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Faruk Y. olay yerine gelen Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yakalandı.



Zanlı sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.